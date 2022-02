Ukraina heaks koguvad annetusi mitmed Eesti organisatsioonid

"Toetades Ukrainas haavatasaanute ravi saame pakkuda vahetut tuge, millel on tugev moraalne ning otsene mõju sõjas viga saanud ukrainlastele. Heategevuskampaanias saab igaüks meist panustada Ukraina inimeste toetamisse sellel keerulisel ajal," ütles kaitseminister Kalle Laanet, ning kutsus inimesi üles heategevuskampaanias osalema.

Annetusi saab teha pangaülekandega Riigikaitse edendamise SA loodud sihtotstarbelisele arvelduskontole EE162200221078603616 selgitusega "toetus Ukrainale".

Lisaks on avatud ka annetustelefonid: helistades 900 5380 annetad viis eurot; helistades 900 2380 annetad 25 eurot.

Mondo kogub annetusi Ukraina partnerile

Annetusi vahendab koostöös Eesti Pagulasabi ja Ukraina kultuurikeskusega ka MTÜ Mondo, kes on Ukrainas töötanud 2014. aastast, kui konflikt Venemaaga esmakordselt puhkes. "Mondo partneriks on olnud Восток SOS, organisatsioon, mis sündis toonaste sisepõgenike initsiatiivil ning selleks, et aidata kriisipiirkonna elanikke," teatas Mondo esindaja. "Neil on pikaajaline kogemus oma kaasmaalaste toetamises kriisiolukordades, sest paraku pole see kriis kunagi läbi saanudki."

Mondole saab annetada: helistades 9000380 annetad viis eurot, helistades 9000381 annetad 10 eurot, helistades 9000382 annetad 50 eurot.

Rahaline annetus Punase Risti kaudu

Lisaks asjadele kogub Eesti Punane Rist ka rahalisi annetusi. Inimesed, kes soovivad annetada raha, saavad seda teha mugavalt Punase Risti kodulehe kaudu. Samuti saab teha ülekande: Eesti Punane Rist MTÜ, EE742200001180001436.

Otsetoetus Ukraina sõjaväele

Ukraina sõjaväge saab toetada ka otse annetades Ukraina pangas avatud arvelduskontole: UA843000010000000047330992708.