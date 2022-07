Ukraina abistajatele telefoni teel annetades jääb tulumaks tagasi saamata

"Ukraina heaks telefoni teel tehtud annetused saavad järgmise aasta FIDEK-i (füüsilise isiku tuludeklaratsiooni – toim.) perioodil olema kindlasti probleem, kuna MTÜ-del ei ole telefoni teel annetanud inimeste nimesid ja isikukoode, mis on neile vajalikud vormi INF 4 esitamiseks," ütles maksu- ja tolliameti (MTA) maksuauditi üksusejuht meediaspetsialisti ülesannetes Airi Lepassar ERR-ile.

Lepassar selgitas, et annetusi saavad ühendused esitavad maksuametile vormi INF 4 "Saadud kingituste ja annetuste deklaratsiooni" ning näitavad sellel ära annetuse teinud inimeste andmed ja annetuste summa, mille alusel eeltäidetakse mahaarvamised füüsilise isiku tuludeklaratsioonis.

Telefoni teel annetanud peavad tulumaksu tagasisaamiseks aga märksa rohkem vaeva nägema.

"Kui annetuse teinud inimese andmeid ei ole vormil INF 4 deklareeritud, siis on inimesel endal võimalik annetuse summa tuludeklaratsioonis näidata, kuid inimene peab olema valmis tõendama, et ta on annetuse teinud tulumaksusoodustusega nimekirja kantud MTÜ-le," märkis Lepassar. "Seda saab tõendada MTÜ, kas lisades inimese andmed vormile INF 4 või andes inimesele tõendi tehtud annetuse kohta. Oma annetuse tegemist saab kinnitada telefonioperaatori arvega, kus on välja toodud, kellele annetus on tehtud," ütles MTA üksusejuht.

Maksuameti teenuste osakonna avalike teenuste valdkonna teenusejuht Annika Oja kinnitas siiski ERR-ile, et amet otsib võimalusi, kuidas koostöös telefonioperaatoritega seda probleemi lahendada. "Me oleme sel teemal suhelnud telefonioperaatoritega, et leida lahendus, kuidas jõuaksid MTÜ-deni vorm INF 4 esitamiseks vajalikud andmed. Teema on keeruline ja nõuab arendusi, kuid kindlasti väärib edasi tegelemist," ütles Oja.

Tänavu aprillis jõustunud tulumaksuseaduse muudatuse kohaselt saab tulumaksuga maksustavast summast maha arvata 2022. aasta 24. veebruarist kuni 31. detsembrini tehtud annetused seitsmele Ukrainat abistavale organisatsioonile. Nendeks on MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo, Ukraina Kultuurikeskus, Riigikaitse Edendamise Sihtasutus, Eesti Punane Rist, Päästeliit ja Rotary Klubile Tallinn Vanalinn.

Füüsilised isikud saavad oma tulust maha arvata nimekirja kantud mittetulundusühingule ja sihtasutusele tehtud annetusi koos eluasemelaenu intresside ja koolituskuludega kokku kuni 1200 euro ulatuses.