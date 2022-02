Venemaa ähvardab välisriikide toetajaid pika vanglakaristusega

Venemaa peaprokuratuur hoiatas pühapäeval, et igaüht, kes toetab rahaliselt või muul viisil välisriike või rahvusvahelisi organisatsioone, mille tegevus on suunatud Venemaa julgeoleku vastu, võib oodata kuni 20-aastane vanglakaristus.

"Iga samm finantsabi või muu toetuse andmiseks välisriigile, mis on suunatud Vene Föderatsiooni julgeoleku vastu, saab õigusliku hinnangu," teatas Venemaa peaprokuratuur.

Samas märgiti, et "rahalise või materiaal-tehnilise abi, konsultatsioonide või muu toetuse pakkumine välisriigile, välismaa või rahvusvahelisele organisatsioonile või nende esindajatele, mille tegevus on suunatud Venemaa Föderatsiooni julgeoleku vastu, sisaldab endas kriminaalkoodeksi paragrahv 275 kohaselt kuriteo koosseisu, mis käsitleb riigireetmist". Sellise kuriteo eest on ette nähtud vanglakaristus pikkusega kuni 20 aastat, lisas peaprokuratuur.

Venemaa jätkab neljandat päeva agressiooni Ukraina vastu ning riigi sõjaväe edasiliikumine on Ukraina üksuste tugeva vastupanu tõttu takerdunud.