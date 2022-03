Vene võimud proovivad takistada rahvusvaheliste investorite lahkumist

Venemaa peaminister Mihhail Mišustin ütles teisipäeval, et Moskva kehtestab ajutised piirangud välisinvestorite tegevusele, kes soovivad oma Venemaa varadest loobuda. Mišustini sõnul on vajalik, et investorid teeksid kaalutletud otsuse, mitte ei alluks poliitilisele survele.