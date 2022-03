Baltimaad võivad oma sadamad Vene laevadele sulgeda enne EL-i ühist otsust

Leedu valitsus kavandas keelata oma sadamatesse sissesõidu laevadel, mis sõidavad Vene lipu all või millel on mõni muu seos Venemaaga, selle kodanike või ettevõtetega, vahendas Reuters.

Leedu valitsus teatas hiljem, et lükkab selle otsuse tegemise edasi, kuivõrd Euroopa Liidu tasandil arutati sama asja.

"Kui toimuvad suuremad arutelud Euroopa Liidu ühise keelu asjus, siis me pakume välja, et kehtestame ise keelu oma Balti naabritega. Me oleme selle põhimõtteliselt kokku leppinud," ütles Šimonyte kolmapäeval.