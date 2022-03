Bloomberg: EL valmistab ette sanktsioone Vene laevandusele

"Nagu räägivad aruteludega kursis olevad inimesed, on liikmesriigid lähedal kokkuleppele uueks sanktsioonidepaketiks Venemaale, sealhulgas sadamate ja laevade suhtes, suure hulga füüsiliste isikute, aga ka sõjatööstuse kasutatava tehnoloogia tarnete piiramiseks," teatas Bloomberg.

Väidetavalt võib esimesi otsuseid oodata juba teisipäeval, 8. märtsil.

Samuti teab Bloomberg, et Euroopa Liit töötab selle kallal, et tugevdada ka neid sanktsioone, mis puudutavad kübervääringuid, et takistada küberraha kasutamist sanktsioonidest möödahiilimiseks.

Eelmisel nädalal ütles Leedu peaminister Ingrida Šimonyte, et kolm Balti riiki võivad keelata Vene laevadel oma sadamatesse sisenemise juba enne, kui venima jäänud läbirääkimised Euroopa Liidus lõpule ja otsuseni jõuavad.