Laevaliiklus Vene sadamates on vähenenud kolmandiku võrra

Kaubalaevade liiklus Vene sadamate juures on pärast Venemaa alustatud sõda Ukrainas vähenenud kolmandiku võrra, kuna kehtestatud sanktsioonid ja hargmaiste ettevõtete lahkumine on andnud löögi Vene majandusele, kirjutab ajaleht The Wall Street Journal (WSJ).