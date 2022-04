Eesti pooldab Vene laevade keelamist kõigis EL-i sadamates ühtselt

Eesti pooldab Euroopa Komisjoni ettepanekut keelustada Venemaa laevade sisenemine Euroopa Liidu sadamatesse, kuid sellisel juhul peavad tingimused olema kõikidele riikidele ühesugused. Majandusministeeriumi arvates on sellisel piirangul Eesti sadamatele märkimisväärne mõju, Tallinna Sadama hinnangul on mõju pigem tagasihoidlik.

Euroopa Komisjoni ettepaneku sulgeda Euroopa Liidu sadamad Vene laevadele peavad heaks kiitma kõik liikmesriigid. Eesti sanktsiooni toetab, kuid selle tingimused peaksid olema kõikidele riikidele võrdsed.

"Komisjoni ettepanekus on teatud erandid sees, et teatud kaubad oleksid sanktsioonidest vabastatud. Ja kui nüüd üksikud riigid hakkavad seda vabastust taotlema, siis kindlasti riikides sees tekib ebavõrdset ettevõtjate kohtlemist. /.../ Kuna see sanktsioon hõlmab mitte ainult lippu, vaid ka omanikku, rentnikku jne, siis kõikide nende omanike tuvastamine kindlasti tähendab politseile, piirivalvele täiendavat tööd," kommenteeris majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Aas lisas, et Eesti majandusele oleks sellel piirangul mõju, sest mullu külastas meie sadamaid üle 300 Vene laeva.

Tallinna Sadama juhatuse liikme Margus Vihmani sõnul käis nende sadamates eelmisel aastal 1600 laeva, neist umbes 60 kandsid Vene lippu. Vihmanni hinnangul avaldaks lipu keelustamise asemel Tallinna Sadamale mõju hoopis Vene toormete eksport.

Seekord keelatakse aga vaid Venemaa kivisöe vedu Euroopa Liitu. Muuga sadamasse pole söelaevad jõudnud kümme aastat.

"Laeva lipu vahetamine sellisel kiires tempos tegemisel võtab umbes kaks päeva aega, ilmselt need laevad vahetavad lihtsalt lippu," ütles Vihman.

"Venemaalt läbi Tallinna Sadama liigub põhiliselt väetis ja erinevad naftatooted. Kui nende Venemaa eksport ja Euroopa Liidu import peaks keelatama, siis sellel kindlasti mingisugune mõju meile oleks. Kaubamahust oleks see umbes 30 protsenti, mis siis iseenesest tundub väga suur number, umbes kuus-seitse miljonit tonni. Samas kui me vaatame nüüd meie käivet, mis eelmisel aastal oli 110 miljonit eurot, siis sellest on umbes kuus-seitse protsenti," rääkis Vihman.

Nafta- ja väetiseveo piirangud avaldavad sadamates suurt mõju aga Vene turule orienteeritud termninalide operaatoritele.

"Nendel kindlasti elu läheb väga keeruliseks ja siin on võimalik, et tekib mingi maksejõuetus lausa," tõdes Vihman.

Eesti suurima naftatoodete terminali operaatori Liwathoni juht Gert Tiivas ütles, et Venemaa vastu suunatud sanktsioonid mõjutavad teatud määral kõiki seal äri ajavaid ettevõtteid. Võimalikud Vene lipu sanktsioonid vajavad analüüsi, ütles Tiivas. Kui aga seatakse piirangud Vene naftatoodete veole, siis tema sõnul Liwathon seadusekuuleka ettevõttena neid ka täidab.