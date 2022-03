EL keelas euro rahatähtede ekspordi Venemaale

Euro ekspordil on mõned erandid. Eurosid võivad näiteks kasutada Venemaal diplomaatilise puutumatusega rahvusvahelised organisatsioonid.

Sularahaeurode ja sularahadollarite toimetamine Venemaale on mitmete riikide jaoks ulatuslik äritegevus.

EL leppis kolmapäeval kokku, et Venemaa peamised pangad jäetakse välja maailma peamisest pankadevahelisest maksesüsteemist SWIFT. See meede takistab neil pankadel teha kiiresti ja tõhusalt finantstehinguid kogu maailmas. Need pangad on Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, VEB ja VTB.

Vene keskpank tõstis esmaspäeval pankadele laenamise intressimäära 9,5 protsendilt 20 protsendile. Lisaks andis keskpank kõikidele Venemaa ettevõtetele korralduse müüa 80 protsenti oma välisvaluuta tuludest rublade eest.

Pärast sanktsioonide kehtestamist on rubla kurss Moskva valuutabörsil märkimisväärselt langenud. Ühe dollari eest saab praegu 110 rubla.