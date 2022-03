Moldova ja Gruusia taotlevad EL-iga liitumist

Sandu sõnul saadetakse avaldus Brüsselisse lähipäevade jooksul.

"Me tahame elada rahus, demokraatias ja vabaduses," ütles Sandu pressikonverentsil.

"See on Gruusia jaoks ajalooline päev. Kirjutame alla EL-i liikmeks astumise avaldusele. See on järjekordne verstapost Gruusia eurointegratsiooni teel," ütles Irakli Garibašvili.

Gruusia valitsuspartei juht Irakli Kobakhidze sõnul on geopoliitiline reaalsus nüüd muutunud. Gruusia opositsiooniparteid nõudsid juba varem, et riik järgiks Ukraina eeskuju.