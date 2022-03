Soome diplomaat: Venemaa pole ähvardanud Soomet vallutada

Hautala kommentaar on seotud USA suursaadiku ÜRO-s, Linda Thomas-Greenfieldi avaldusega, mille kohaselt Venemaa on kahte riiki vallutamisega ähvardanud.

"USA välisministeeriumi ÜRO asjadega tegelev kõrge ametnik helistas mulle, et selgitada suursaadik Linda Thomas-Greenfieldi kommentaari ÜRO peassambleel," ütles Hautala.

Soome diplomaadi sõnul selgitas USA ametnik, et Thomas-Greenfieldi avaldus ei ole ajendatud mingist uuest ohuhinnangust. Vastavalt diplomaatia reeglitele ei avaldata helistanud ametniku nime.

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova tegi hiljuti avalduse, milles kõneles Soome ja Rootsi NATO liikmesuse taotlemise võimalikest tagajärgedest.

Hautala sõnul on väga võimalik, et Thomas-Greenfieldi sõnavõtt viitas just sellele avaldusele.