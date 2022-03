Lvivi linnapea nõuab Venemaale rangemaid sanktsioone

"Venemaa president Vladimir Putin irvitab praeguste sanktsioonide üle," ütles Sadovõi. Linnapea sõnul on praegused sanktsioonid nõrkade inimeste eneseväljendus. "Ma kutsun NATO-t üles olema tugev ja jõuline blokk, mis kaitseb maailma demokraatiat, selmet olla kui ehmunud kassipoeg, kes ei tea, mida teha," lisas Sadovõi.

Sadovõi sõnul on Lääs üheaegselt alahinnanud nii Ukraina vastupanuvõimet, kui ka Putini ambitsioone. Linnapea hoiatab, et edu korral Ukrainas kavatseb Putin saavutada ülemvõimu väga suure osa üle Euroopast.

Lääne-Ukraina keskusest Lvivist on praeguseks saanud ka Ukraina humanitaarkriisi lahendamise keskus. Just sinna saabub kõigepealt humanitaarabi Lääneriikidest, ent sinna saabub ka põgenikevool sõjapiirkondadest, et liikuda edasi piirile ja sealt naaberriikidesse. Ka asub Lvivis praegu suurem osa välisriikide diplomaatilistest esindustest.

Hoolimata Ukraina palvetest on Lääneriigid seni keeldunud loomast lennukeeluala Ukraina kohale. Samuti ei saada Lääneriigid Ukrainasse sõdureid. Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Micheli sõnul tähendaks lennukeeluala loomine III Maailmasõja vallapäästmist.