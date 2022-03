Läti tahab vabaneda sõltuvusest Venemaa energiast

Läti majandusministeeriumi teatel on kaalumisel mitmeid võimalusi ja ükski neist ei too kaasa energiahindade olulist tõusu. "Läti lahtisidumine Venemaa energiasüsteemist tähendab, et katkestada tuleb kõik energiaühendused nii Venemaa, Kaliningradi oblasti, kui ka Valgevenega ning Balti riikide energiasüsteem peab olema suuteline tegutsema isolatsioonis," selgitab Läti elektrivõrgukompanii High Voltage Network juhatuse liige Gatis Junghans Läti Televisioonile.

Junghansi sõnul jääb Läti elektrivõrk ühendatuks Euroopa Liidu elektrivõrguga, kuid Läti peab olema suuteline ise tootma praegusest hoopis rohkem elektrit. Seepärast andis valitsus riiklikule energiafirmale Latvenergo ülesande toota kaks teravatt-tundi elektrit maagaasist, et isegi ühenduse katkemise puhul teiste riikide elektrivõrguga, suudaksid kohalikud elektrijaamad puudujäägi täita. Maagaas, millest elektrit toota kavatsetakse, ei tule Venemaalt, vaid vedelgaasina Klaipeda LNG-terminali kaudu.

Klaipeda terminali kasutamise kooskõlastamiseks peab Läti kõnelusi nii Leedu kui Eestiga.