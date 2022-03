Brigaadikindral Mõts: Venemaa kasutab aina enam lauspommitamist

Statistika näitab, et võrreldes esimeste sissetungi päevadega on Venemaa aina vähem ja vähem kasutamas täppisrelvi ning suureneb suurtükkide kasutamine, ütles "Välisilmas" brigaadikindral Enno Mõttus.

Kaitseväe luurekeskuse esmaspäeva õhtu andmetel pole Ukrainas suuri arenguid toimunud ning Vene väed jätkavad endiselt mitmelt suunalt pealetungi, ütles Mõts.

"Vene relvajõudude ponnistused on ikka samad, mitmelt suunalt. Mis on omamoodi ka nende takerdumise üks suur põhjus. Kui nad üritavad kõigilt suundadelt minna, siis nad ei suudagi tekitada suurt ülekaalu, mis on rünnakuks ja läbitungimiseks vajalik," lausus Mõts.

Aina sageneva tsiviilobjektide pommitamise kohta märkis Mõts, et praegu näitavad kõik märgid, et Vene väed on kasutamas aina rohkem juhtimatumat suurtükituld.

"Statistika näitab väga hästi, kuidas täppisrelvade kasutus on langenud mitu korda alustades esimesest sõjapäevast. See on asendatud tavapärase suurtükiväe relvastusega, mida ei saa kaugeltki nimetada täppisrelvaks. Käib mõnes mõttes lauspommitamine," ütles Mõts.

Mõtsi sõnul saab Ukraina kasutada suurtükkide vastu mitmikraketiheitjaid.

"Ukrainal on ka neid, mõlemal on. Relvastus ja tehnika on (Ukrainal ja Venemaal) üsna sarnane. Koge erilisem, millega Ukraina täna võidutseb maaväe lahingus, on need heas mõttes kurikuulsad Javelinid," lausus Mõts.

Millist relvastust Ukraina täpselt kasutab, pole Mõtsi sõnul infolekke vältimiseks täielikult öeldud ka NATO riikidele.