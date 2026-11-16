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Ukraina süütas droonirünnakuga naftabaasi Aasovi linnas

Välismaa
Ukraina droonirünnakus süttinud Aasovi naftabaas.
Ukraina droonirünnakus süttinud Aasovi naftabaas. Autor/allikas: kuvatõmmis sotsiaalmeediast
Välismaa

Ukraina relvajõud ründasid ööl vastu esmaspäeva Venemaa Rostovi oblastis asuvat Aasovi linna, süüdates droonirünnakuga seal asuva naftabaasi. Ukraina presidendi väitel on tema relvajõud muutnud kasutuskõlbmatuks 55 protsenti Venemaa naftatöötlemisvõimsusest.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 16. novembril kell :

- Ukraina süütas droonirünnakuga naftabaasi Aasovi linnas;

- Zelenski väitel on Ukraina löönud kasutusest välja 55 protsenti Venemaa naftatöötlemisvõimsusest;

- Prints Harry tegi üllatusvisiidi Ukrainasse: te võidate selle sõja;

Ukraina süütas droonirünnakuga naftabaasi Aasovi linnas

Ukraina relvajõud ründasid ööl vastu esmaspäeva Venemaa Rostovi oblastis asuvat Aasovi linna, süüdates droonirünnakuga seal asuva naftabaasi.

Aasovi elanike filmitud videokaadrites, mida ühismeedias levitatakse, on näha põlevat naftadepood. Kohalikud elanikud teatasid enne tulekahju puhkemist linnas toimunud plahvatustest. Hilisemate teadete kohaselt puhkes tulekahju naftahoidlas.

Videotes on näha, kuidas leegid paistavad pimedate katuste tagant ning paks oranžikas helendav suitsusammas tõuseb taeva poole. Paremal kerkib veel teine, laiem suitsusammas. Mõlemad on linna kohal selgelt nähtavad. Sündmuste käik on selge: esmalt toimusid plahvatused, seejärel puhkes tulekahju kütusehoidlas.

Tulekuma on nähtav ka lähedalasuvate hoonete juurest, kuid öised kaadrid ei võimalda kindlaks teha, kui suurele osale depool territooriumist tuli on levinud, tõdesid sõjasündmusi kajastavad kommentaatorid oma postitustes.

Zelenski väitel on Ukraina löönud kasutusest välja 55 protsenti Venemaa naftatöötlemisvõimsusest

Ukraina väed on muutnud kasutuskõlbmatuks 55 protsenti Venemaa naftatöötlemisvõimsusest, teatas president Volodõmõr Zelenski pühapäeva õhtul tehtud pöördumises.

"Kokku oleme juba rivist välja viinud enam kui 55 protsenti Venemaa naftatöötlemisvõimsusest," ütles Zelenski, viidates Ukraina relvajõudude ülema, kindralmajor Mõhhailo Drapatõi raportile. "See on kohane vastus Venemaa keeldumisele pingeid vähendada ja tema rünnakutele meie energiataristu vastu," lisas president.

Presidendi avaldus tuli ajal, mil Ukraina pikamaa ründedroonid jätkavad Venemaa relvajõudude varustamist toetavate naftatöötlemisrajatiste ründamist ning Venemaa jätkab Ukraina energiataristu pommitamist.

Ainuüksi viimase nädala jooksul ründas Ukraina pikamaaründedroonidega olulist naftarajatist Venemaa Samaara oblastis, suurt naftatöötlemistehast Volgogradi linnas ning Venemaa suurimat naftatöötlemistehast, mis asub Ukraina piirist 2500 kilomeetri kaugusel.

Rääkides Venemaa rünnakutest Ukraina energiataristu vastu, hoiatas Zelenski Venemaa ballistiliste rakettide põhjustatava ohu eest ning kutsus üles suurendama välisriikide abi, kuna lähenemas on järjekordne külm talv.

"Venelased on võtnud kasutusele taktika, mille puhul nad valivad välja konkreetse piirkonna ja koondavad mitme päeva jooksul oma rünnakud sinna, sihtides elektrivõrke ja alajaamu," ütles Zelenski. "On äärmiselt oluline, et inimesed saaksid vajalikku abi ning energiavarustus taastataks prognoositava graafiku alusel."

Zelenski sõnul on Vene väed alates septembrist suurendanud rünnakuid Zaporižžja ja Dnipropetrovski oblasti energiataristu vastu. Kõige rohkem rünnakuid toimus Dnipropetrovski oblastis – kokku 131, ütles president.

10.–11. novembri öiste rünnakute käigus tabas Venemaa kuut suurt elektrialajaama neljas Ukraina oblastis, kahjustades elektriliine ja häirides elektrivarustust kogu riigis. 9. novembril ründasid Vene väed Kiievi oblastis asuvat Trõpillja soojuselektrijaama. See elektrijaam sai rängalt kannatada juba 2024. aasta rünnakus.

Kogu Ukrainat haaranud energiakriisi süvendab ka Starlinki militariseeritud versiooni Starshieldi kiirusele kehtestatud piirang, mis takistab Ukraina tõrjedroonidel Venemaa reaktiivmootoriga droone alla tulistamast.

Zelenski ütles oma pöördumises, et Euroopa Komisjon aitab Ukrainat erakorralise energiaabiga, sealhulgas generaatorite ja rahaliste vahenditega.

"See on tugev signaal – signaal Venemaale, et Ukrainat ei jäeta toetuseta," ütles Zelenski. "Mis puudutab meie prioriteete, siis meie ja meie partnerid peame keskenduma Patriot- ja NASAMS-õhutõrjesüsteemide rakettidele."

Pärast 10.–11. novembril toimunud Venemaa, Ukraina ja USA kolmepoolseid rahuläbirääkimisi ütles Zelenski, et Kiiev püüab eelseisvatel kohtumistel teha Euroopa liitlastega senisest tihedamat koostööd.

"Meil on võimalus kujundada tugev ja ühtne Euroopa seisukoht, mis on täielikult, sajaprotsendiliselt suunatud võidule," ütles Zelenskõi. "Ukraina, USA ja Venemaa vaheline koostöö peab arenema edasi – mitte üksnes neljapoolseks formaadiks, vaid millekski märksa tugevamaks."

Prints Harry tegi üllatusvisiidi Ukrainasse: te võidate selle sõja

Suurbritannia prints Harry tegi nädalavahetusel üllatusvisiidi Ukrainasse, kus ta kohtus haavatud veteranide ja sõjavigastustele spetsialiseerunud meedikutega ning kinnitas ukrainlastele, et nood võidavad sõja.

Oma neljandal visiidil Ukrainasse pärast Venemaa 2022. aastal alanud täiemahulist sissetungi ütles Sussexi hertsog haavatud sõduritele, et maailm jätkab Kiievi toetamist ning avaldas lootust pikaleveninud sõja peatse lõppemise osas.

Prints Harry osales laupäeval ja pühapäeval Lääne-Ukraina linnas Lvivis korraldatud üritustel. Visiiti hoiti julgeolekukaalutlustel saladuses.

Briti kuningliku pere liige astus lavale meedikute konverentsil, mille korraldas linnas asuv kliinik Superhumans , mis on spetsialiseerunud haavatud sõdurite rehabilitatsioonile.

"Te võidate selle sõja ja siis ootab teid ees edu," ütles prints Harry kuulajatele, kelle hulgas oli ka Ukraina tervishoiuminister Viktor Ljaško.

Endine Briti armee ohvitser ja Invictus Gamesi asutaja prints Harry kohtus ka sportlastega, kes loodavad esindada Ukrainat järgmisel aastal Suurbritannias Birminghamis toimuvatel mängudel.

42-aastane prints oli eri üritustel osaledes riietatud vabalt tumedasse kapuutsiga puhvjopesse ja kandis pruune poolsaapaid.

Kooli spordisaalis jälgis ta ratastooliragbi mängijaid, kes võistlesid koha eest Ukraina meeskonnas järgmistel Invictus Gamesi mängudel. Invictus Games on printsi asutatud rahvusvaheline spordivõistlus veteranidele ja tegevteenistuses olevatele sõjaväelastele.

Ukraina plaanib järgmisel aastal mängudele saata oma seni suurima meeskonna, mis koosneb 60 võistlejast.

Vene-Ukraina sõjas on hukkunud sadu tuhandeid ja ümber asustatud miljoneid inimesi ning suur hulk ukrainlasi on sõjas saadud vigastuste tõttu puudega või kaotanud mõne jäseme. Riigis on umbes 1,4 miljonit sõjaveterani, kellest üle 10 protsendi on puudega.

Pühapäeval nimetas prints veterane ühiskonna eeskujudeks ja kutsus üles laiendama Lääne toetust Kiievi armeele ka veteranidele.

"Me oleme neisse investeerinud enne, kui nad vormi selga panid, ja me peame neisse investeerima ka siis, kui nad vormi seljast võtavad."

Briti relvajõudude teeninud prints Harry on rääkinud, kuidas teda sügavalt liigutas Afganistanis missioonil olles surma ja elumuutvate vigastuste nägemine. Ta algatas Invictus Gamesi 2014. aastal, olles ise veel Briti armees tegevteenistuses.

"Iga inimene Ukrainas annab sellesse sõtta oma panuse," ütles ta pühapäeval. "Minu mõtetes olete te juba võitnud. Ma loodan, et sõda saab peagi läbi."

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Kyiv Independent, AFP-BNS

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