Amazon kaotas kanderaketi ebaõnnestunud stardi tõttu 40 satelliiti

USA tehnoloogiaettevõte Amazon kaotas pühapäeval 40 satelliiti, mis pidid jõudma orbiidile täiendama tema internetisatelliitide võrgustikku, kui neid orbiidile viima pidanud kanderakett stardi järel purunes. See on Amazoni juhi Jeff Bezose jaoks tagasilöök tema võidujooksus tehnoloogiamiljardäri Elon Muski ettevõttega Starlink.

Boeingu ja Lockheed Martini ühisettevõttele United Launch Alliance (ULA) kuuluv rakett Vulcan purunes pühapäeval vahetult pärast starti Floridast, hävitades Amazoni satelliitinternetivõrgu Leo jaoks mõeldud 40 satelliidist koosneva lasti. Tegemist oli kanderakettide tootja esimese ebaõnnestunud missiooniga.

Raketi lend katkes umbes kümme minutit pärast starti Floridas Cape Canaverali kosmosebaasist. Juhtunu põhjus ei olnud esialgu teada. See kujutab endast suurt tagasilööki ligikaudu 20 aastat tegutsenud ettevõtte uuele lipulaevaks kujunenud raketile. ULA soovis hakata regulaarselt korraldama starte, et aidata Amazonil kiiresti laiendada oma satelliitinternetivõrku.

"Meie stardidirektori saadud andmete põhjal kinnitame, et Space Launch Complex 41 stardikompleksist startinud raketil Vulcan tekkis lennu kümnendal minutil anomaalia ning see ei suutnud Amazoni missiooni orbiidile toimetada," teatas ULA avalduses.

"Iga lend annab meile andmeid ja iga lend õpetab meile midagi. Kuna anomaalia tekkis alles äsja, ei ole meil praegu veel konkreetseid andmeid, mis aitaksid mõista, mis täna juhtus," lisas ettevõte.

Ebaõnnestumisele järgneb tõenäoliselt pikk tehniline uurimine, mille tõttu võib rakett jääda mitmeks kuuks kasutusest kõrvale. See võib veelgi süvendada USA kanderakettide puudust. Olukorda on juba raskendanud mitmed teiste rakettidega juhtunud õnnetused ja kogu kosmosetööstuse probleemid ning lähenev aeg, mil SpaceX-i Falcon 9, maailma kõige aktiivsemalt kasutatav kanderakett, kasutusest kõrvaldatakse. SpaceX ei võta enam Falcon 9 raketi stardibroneeringuid vastu.

"Iga stardiga kaasnevad riskid, eriti esmakordsete missioonide puhul, nagu pühapäevane LV-01," teatas Amazon, viidates missiooni nimetusele. "ULA on olnud Amazoni usaldusväärne partner ning usume, et ettevõte õpib sellest missioonist ja suudab oma Vulcani raketiga seotud pikaajalised plaanid ellu viia."

Pühapäevane lend oli Vulcani viies pärast raketi esmakordset starti 2024. aastal ning esimene viimase üheksa kuu jooksul. Pikaleveninud stardipausi põhjustasid eraldi tehnilised uurimised, mis puudutasid raketi tahkekütuse külgvõimendeid ja selle keskastme BE-4 mootoreid. Viimaseid tarnib Amazoni asutaja Bezose kosmoseettevõte Blue Origin.

Juhtumiga kursis oleva anonüümseks jääda soovinud allika sõnul osaleb õnnetuse uurimises koos ULA-ga ka Blue Origin.

Raketi külgvõimendeid uuriti probleemide tõttu, mis ilmnesid Vulcani kahel eelmisel lennul, sealhulgas veebruaris toimunud USA kosmosevägede missioonil. Mõlemad missioonid suutsid oma lasti edukalt orbiidile toimetada, kuid Pentagon ei olnud raketile veel andnud luba jätkata riikliku julgeolekuga seotud satelliitide ja muude seadmete orbiidile viimist. Otsuse tegemine sõltus muu hulgas pühapäevase Amazoni missiooni tulemustest.

Blue Origini rakett New Glenn, mis kasutab sama BE-4 mootorit, plahvatas mais stardiplatvormil. Uurimise käigus jõuti järeldusele, et juhtunu põhjustas mootor. Selle tulemusel muutis ettevõte mootoreid, mis tarniti ULA-le Vulcani rakettide jaoks, ütles ULA pressiesindaja Jessica Rye Reutersile augustis.

Esialgu ei olnud selge, kas BE-4 mootorid mängisid pühapäevase missiooni ebaõnnestumises mingit rolli. Juhtum näis aset leidvat pärast Vulcani teise astme eraldumist esimesest astmest. Teine aste kandis Amazoni satelliite, esimene aste aga kasutas BE-4 mootoreid.

ULA loodi 2006. aastal, kui ühendati Boeingu raketiprogramm Delta ja Lockheed Martini raketiprogramm Atlas. Sellest ajast alates oli ettevõte säilitanud 100-protsendilise edukate missioonide rekordi. Nii Delta kui ka Atlas olid ühinemisele eelnenud aastakümnete jooksul läbi teinud vaid üksikuid ebaõnnestumisi.

Amazoni raskused kosmosesse minekul

Raketi ebaõnnestumine on järjekordne tagasilöök Amazonile, kes püüab kiiresti orbiidile toimetada satelliite, kasutades selleks teiste ettevõtete kanderakette. Paljud neist on aga pidanud tehniliste probleemide ja ebaõnnestumiste tõttu oma stardid peatama. Mais toimunud New Glenni raketi plahvatus leidis aset vaid mõni päev enne seda, kui rakett pidi orbiidile viima Amazoni internetivõrgustiku Leo satelliidid.

Kanderakettidega seotud probleemid on korduvalt pidurdanud Amazoni püüdlusi konkureerida SpaceX-i ulatusliku Starlinki satelliitinternetivõrguga, millel on orbiidil juba üle 11 000 satelliidi ja miljoneid kliente kogu maailmas.

SpaceX-i suur edumaa satelliitinterneti konkurentide ees tuleneb osaliselt sellest, et ettevõttel on oma satelliitide orbiidile viimiseks olemas enda kanderakett. Teised ettevõtted kulutavad väliste teenusepakkujate starditeenustele miljardeid dollareid.

Alates 2025. aastast on Amazon Leo võrku 14 stardi käigus orbiidile toimetatud 398 satelliiti. See moodustab ligikaudu 12 protsenti 3236 satelliidist, mida Amazon vajab ülemaailmse teenuse pakkumiseks. Amazon on ostnud ULA-lt 38 starti.

Ettevõte lootis alustada esialgse internetiteenuse pakkumist juba sel aastal.

Pühapäevase ebaõnnestunud stardiga pidi orbiidile saadetama seni suurim partii Amazoni satelliite, kusjuures ettevõte pole alates juulist ühtegi starti teinud.

Tagasilöök saabus päev pärast seda, kui Muski SpaceX saatis oma megaraketi Starship katselennu käigus orbiidile 26 suurt Starlinki satelliiti.

Bezos on peamine äriklient ka Prantsuse ettevõtte Arianespace jaoks, mis peaks plaanide kohaselt saatma orbiidile 36 Amazoni satelliiti oma kanderaketi Ariane 6 pardal pärast 23. novembrit Kouroust Prantsuse Guajaanas.