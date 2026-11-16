Hiina kinnitas Xi, Trumpi ja Putini esimese kolmepoolse kohtumise toimumist

Hiina kinnitas, et president Xi Jinping ning tema USA ja Venemaa ametivennad Donald Trump ja Vladimir Putin peavad neljapäeval Shenzhenis oma esimese kolmepoolse tippkohtumise.

"19. novembril peab Hiina president Xi Jinping Shenzhenis Hiina-Venemaa-USA riigipeade kohtumise Venemaa presidendi Vladimir Putini ja USA presidendi Donald Trumpiga," teatas välisministeerium esmaspäeval lühikeses avalduses.

Rohkem üksikasju, sealhulgas Lõuna-Hiina linnas toimuva ajaloolise kohtumise teemasid, avalduses ei täpsustatud.

Eeldatavasti toimub see kolmapäeval ja neljapäeval toimuva Aasia ja Vaikse Ookeani Majanduskoostöö (APEC) organisatsiooni liidrite tippkohtumise raames.

Kreml ja Valge Maja on mõlemad juba varem kolmepoolse kohtumise toimumist kinnitanud.

Trump soovib rääkida tuumaarsenalide vähendamisest ja kavatseb tõstatada ka Iraani konflikti teema, kuid USA ametnike sõnul ei ole oodata, et ta arutaks Venemaa sõda Ukrainas.

Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier ütles, et hiljutisel kohtumisel ilmutas Xi "ärritust", kui kerkis esile mõte käsitleda kolmepoolsetel kõnelustel ka Ukraina teemat.

"Ta rõhutas selgesõnaliselt, et tegemist on Euroopa konfliktiga, kus peavad ka eurooplased laua taga istuma," ütles Steinmeier ARD-le.

Tuumadesarmeerimise osas on Hiina pikka aega nõudnud, et Ameerika Ühendriigid ja Venemaa vähendaksid oma hiiglaslikke tuumaarsenale, enne kui ta nõustub kõnelustega omaenda arsenali üle.