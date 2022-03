Sotsid saavad lõpuks oma esindajad Tallinna äriühingute nõukogudesse

Tallinnale kuuluvate äriühingute nõukogusse määratakse linnavalitsuse korraldusega kuus sotsiaaldemokraati seitsmele nõukogu kohale.

Tallinna Linnatranspordi nõukogusse määratakse Anto Liivat, lisaks keskerakondlane, Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats. Tallinna Soojuse nõukogusse saavad sotsiaaldemokraatidest Jevgeni Ossinovski ja Kirill Klaus, Tallinna Linnahalli nõukogusse abilinnapea Madle Lippus ja Maris Sild.

Sotsist abilinnapea Joosep Vimm määratakse kahte nõukogusse: Tallinna Tööstuspargid ja Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus.

Tallinna Soojuse nõukogust kutsutakse tagasi Ruslana Veber ja Tallinna Tööstusparkide nõukogust Leonid Mihhailov.

Uute liikmete volitused hakkavad kehtima 13. märtsil ja lõppevad 2025. aasta märtsis.

Linnale kuuluvates sihtasutustes saavad sotsiaaldemokraadid viis kohta. Abilinnapea Kaarel Oja ja Barbi-Jenny Pilvre-Storgard määratakse Tallinna Lauluväljaku, Kadri Kõusaar ja Merli Reidolf Tallinna Ettevõtlusinkubaatorite ja Natalie Mets Tallinna Kultuurikatla nõukogusse.

Sihtasutuste nõukogude liikmete volitused kehtivad samuti kolm aastat.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi nimetab sihtasutuse, mille ainuasutajaks on linn, samuti osaühingu või aktsiaseltsi, mille ainsaks osanikuks või aktsionäriks on linn, nõukogu liikmed linnavalitsus.

Tallinna linnakantsler Kairi Vaher ütles ERR-ile, et viimati määras Tallinna linnavalitsus mullu 15. detsembril Tallinna Kultuurikatla nõukogu liikmeks Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi ja Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid nõukogu liikmeks linnavolikogu liikme Eha Võrgu. Mõlemad määrati nõukogu liikmeks seoses nende volituste lõppemisega ehk uuesti.

Sotsiaaldemokraadid on poliitikute kuulumise kohta linna äriühingutesse esitanud kahetisi hinnanguid: kui sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna juht Raimond Kaljulaid ütles enne sügisesi kohalike omavalitsuste volikogude valimisi ERR-ile, et Tallinna äriühingute nõukogud tuleks depolitiseerida, siis peale valimisi ütles Tallinna volikogu esimees Jevgeni Ossinovski, et ta peab sotside kuulumist nõukogudesse tasakaalustavaks jõuks.

Tallinnale kuulub 100-protsendise osalusega kaheksa äriühingut: Tallinna Linnatransport, Tallinna Soojus, Tallinna Linnahall, Ida-Tallinna keskhaigla, Lääne-Tallinna keskhaigla, Tallinna Tööstuspargid, Tallinna Perearstikeskus ja Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus.