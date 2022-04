Ossinovski: töö linnas on üllatavalt huvitav

Riigikogust lahkunud Tallinna linnavolikogu esimees Jevgeni Ossinovski (SDE) rääkis usutluses ERR-ile, et linnaelu juhtimine on huvitavam kui töö riigikogu opositsioonis.

"Mitte sugugi," vastas Ossinovski ERR-i venekeelse portaali veebisaates küsimusele, kas 11 aasta poliitilise tegevuse järel riigikogus ei ole töö Tallinna volikogus liiga igav. "Pean ütlema endalegi üllatuslikukult, et on huvitav."

Kuigi linnavolikogu istungid toimuvad ainult kaks korda kuus, on vaja pidevalt koordineerida tööd koalitsioonipartneri Keskerakonnaga, selgitas Ossinovski. Tema sõnul on Tallinn väga suur omavalitsus, mis vajab samas lisaks igapäevasetele otsustele ka strateegilist juhtimist, pikemaajaliste plaanide tegemist.

Ossinovski rääkis, et kohtub iga nädal vähemalt korra linnapea Mihhail Kõlvartiga ning mitu korda nädalas sotsiaaldemokraatides abilinnapeadega, kellega linnaelu teemasid arutada.

Tema sõnul ei ole ka tõsi, et neil Keskerakonna poliitikutega linnas vaidlusi ei ole. Võib-olla ideoloogilisi vaidlusi on vähem, aga muudel teemadel vaidlusi jätkub. "Ei saa öelda, et see oleks vähem tähtis kui parlamendis," rõhutas Ossinovski.

Kuna Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide koalitsioon teeb linnas kõik otsused konsensusega, siis on erimeelsuste ületamiseks vaja pidevalt arutelusid ja kooskõlastamist, lisas ta. Erimeelsusi on väga palju, nii praktilisi – kuhu ja kui kiiresti ehitada jalgrattateid, aga ka palju põhimõttelisemaid – kas kaotada näiteks lastaiatasud, selgitas ta.

"Siinne töö linnavalitsuses erineb vähe ministri tööst. Jah, seadusandlikku tööd on vähem, aga ei saa öelda, et juhtimine oleks lihtsam kui riigi tasandil," tõdes ta.

Ossinovski sõnul on opositsiooni töövõimalused parlamendis limiteeritud ja piiratud peamiselt suulise žanriga - esinemised, ja küsimuste esitamine. "On selge, et sotsiaaldemokraadid on praegu opositsioonis ja seadusloomes osaleda ei saa, seega on linnas huvitavam," rääkis ta. Ta lisas, et ehkki ta oli riigikogus aktiivne ning püüdis lisaks oma tööle keskkonnakomisjonis tegelda ka muude teemadega, siis igasugune töö muutub mingi aja jooksul rutiinseks.

Küsimusele, kas ta kavatseb kandideerida aasta pärast toimuvatel riigikogu valimistel, ütles Ossinovski, et ei ole seda veel otsustanud, ehkki tema erakond talt seda ootab. "Kavatsen siin jätkata, aga sellest kõigest on veel liiga vara rääkida. Mõistan seda ootust (tema plaanidest teada saada – toim.), aga hetkel on minu eesmärk siin töötada. Teatan, kui on õige aeg," märkis Ossinovski.