SDE esitab Tallinna linnavolikogu esimehe kandidaadiks Maris Silla

Sild töötab ka Euroopa Parlamendi saadiku Sven Mikseri nõunikuna ning on varem olnud Kristiine linnaosakogu juht.

"Kavatsen volikogu juhina lähtuda paljuski eelkäija väärtustest ning võtta oma töös eritähelepanu alla keskkonda, liikuvust ja ligipääsetavust puudutavad küsimused. Olen valmis sajaprotsendiliselt pealinlaste huvide nimel tööle asuma," ütles Sild.

Ta on Tallinna Ülikoolis omandanud kõrghariduse halduse ja ärikorralduse erialal.

Tallinna linnavolikogu korraline istung toimub 24. augustil, kus otsustatakse, kas Sild saab uueks esimeheks.

Endine linnavolikogu juht Jevgeni Ossinovski teatas kolmapäeval, et lahkub ametist, et keskenduda tööle riigikogus SDE fraktsiooni juhina.

Tallinna linnavolikogu esimene aseesimees on Marek Jürgenson (Keskerakond). Samas pole volikogul endiselt teist aseesimeest, sest opositsioonierakonnad ei suuda kokku leppida ühises kandidaadis. Võimuloleva Keskerakonna fraktsiooni esimees Kalle Klandorf on ERR-ile öelnud, et kui kokkulepet ei sünni, võidakse teise aseesimehe koht üldse kaotada.