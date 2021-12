Ossinovski sotside linna äriühingute nõukokku saatmisest: see on elementaarne

"Arvestades väga tihedat ja hilist volikogude rakendumist, on siin põhiaur läinud viimase kuu jooksul linna eelarve menetlusele. Nii et selle organisatoorse teemaga ei ole jõudnud piisavalt veel tegeleda. Mõned arutelud on sel teemal toimunud, aga mingeid otsuseid veel ei ole," ütles Ossinovski ERR-ile.

Ta märkis, et uue aasta alguses peaks olema selles küsimuses vastused olemas.

"Siis me võtame selle teema tõsisemalt käsile ja jõuame tõenäoliselt ka mingitele kokkulepetele ja otsustele," lausus Ossinovski.

"Küsimus on laiemalt kõikide linna äriühingute, sihtasutuste kontrollorganitest. Vastavalt koalitsioonileppes kokkulepitule me vaatame need koosseisud üle selleks, et nad oleksid tasakaalustatumad, kui nad täna on," sõnas Ossinovski.

ERR küsis, et kas igas nõukogus saab olema lisaks keskerakondlasele ka sotsiaaldemokraat.

"Siht on see, et linna äriühingud ja sihtasutused oleksid läbipaistvalt ja professionaalselt juhitud. See tähendab seda, et lisaks poliitilistele isikutele, kes seal ametikoha järgselt teostavad linnapoolselt juhtimisfunktsiooni, et lisaks sellele oleks ka rohkem eksperte kaasatud ja tõepoolest ka see, et sotsiaaldemokraatidel kui koalitsiooni kuuluval jõul oleks ka ülevaade ja osalemine juhtimisfunktsioonis. See on elementaarne," lausus Ossinovski.

Sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna juht Raimond Kaljulaid ütles enne sügisesi kohalike omavalitsuste volikogude valimisi ERR-ile, et Tallinna äriühingute nõukogud tuleks depolitiseerida.

Kas sellest on koalitsioonipartneri Keskerakonnaga juttu olnud?

"Erakonna liikmesus kui selline ei tohiks olla kindlasti ka välistav tingimus, aga kahtlemata on oluline, et inimesed, kes nendesse nõukogudesse kuuluksid, annaksid selle asutuse, on ta siis sihtasutus või äriühing, juhtimisse sisulist kvaliteeti. Võib öelda, et päris kõikides linna asutustes see hetkel nii ei pruugi olla," vastas Ossinovski.