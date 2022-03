IMF kiitis heaks 1,4 miljardi dollarilise abi Ukrainale

IMF-i juhatuse sõnul teevad Ukraina võimud fondiga koostööd, et töötada välja sobiv majandusprogramm, mille eesmärk on riigi taastamine ja kasv, kui tingimused seda võimaldavad, vahendas BBC.

IMF-i tegevidrektor Kristalina Georgieva lisas, et kui sõda on läbi ja korralik kahjud hindamine on tehtud, siis on Ukrainal vaja ülesehitustöödeks ilmselt täiendavat toetust.