Venemaa ähvardab lõpetada gaasi tarnimise Nord Stream 1 kaudu

"Seoses alusetute süüdistustega Venemaa suunas, mis puudutab energiakriisi Euroopas ja Nord Stream 2 suhtes kehtestatud embargot on meil täielik õigus kasutada peegelmeetmeid ja peatada gaasi pumpamine gaasitrassi Nord Stream 1 kaudu," ütle Novak esmaspäeval Vene riigitelevisioonis edastatud avalduses.

"Aga me ei ole veel sellist otsust teinud," lisas asepeaminister. "Sellest ei võidaks keegi. Ehkki Euroopa poliitikud oma avalduste ja Venemaale esitatud süüdistustega meid selle poole lükkavad," märkis Novak.

Novaki sõnul tarbib Euroopa umbes 500 miljardit kuupmeetrit gaasi, millest 40 protsenti tarnib Venemaa. "Paljude aastakümnete jooksul on Venemaa hoolimata kõigest jäänud usaldusväärseks partneriks. Ka täna täidab Gazprom täielikult oma lepingulised kohustused gaasi tarnimisel Euroopasse," rääkis Novak.

Nord Stream 1 on Venemaa gaasimonopolile Gazprom kuuluv, Venemaalt läbi Läänemere Saksamaale kulgev gaasitoru, mis suudab tarnida aastas 55 miljardit kuupmeetrit gaasi. Trass avati 2012. aasta oktoobris. Sarnase gaasitrassi Nord Stream 2 on Gazprom valmis ehitanud, kuid Saksamaa on selle sertifitseerimise seoses Venemaa alustatud rünnakuga Ukrainas seisma pannud.

Venemaa saadab Euroopasse gaasi ka mitme muu torujuhtme kaudu.

Novak hoiatas naftahinna kahekordistumise eest

Novak hoiatas lääneriike, mis kaaluvad parajasti Ukrainat rünnanud Venemaa energiaekspordi piiramist, et juhul, kui lääs peatab Vene nafta ostmise, võib selle hind maailmaturul praegusest tasemest veel kaks korda kõrgemaks tõusta ning jõuda 300 dollarini barrelist.

Venemaa tarnib Euroopas tarbitavast 500 miljonist tonnist naftas umbes 150 miljonit ning lisaks veel 80 miljonit tonni naftatooteid, olles sellega Euroopa riikide suurim varustaja.

Vene asepeaministri kinnitusel täidab Venemaa ka praegu kõik oma lepingulised kohustused, kuid tema sõnul võib see muutuda. "Meile teevad muret arutelu ja avaldused võimaluse kohta kehtestada embargo je keelduda Vene naftast ja naftatoodetest. Näeme juba praegu tohutut survet meie partneritele, vahendajatele ja transpordiettevõtete, pankadele ja muudele finantsasutustele," rääkis Novak.

Selline tegevus võib naftaturgu veelgi enam kuumendada, ütles Novak ja viitas, et esmaspäeval tõusis nafta maailmaturu hind üle 130 dollari barrelist. Vene naftast keeldumine toob tema sõnul kaasa "katastroofilised tagajärjed maailmaturul".

"Hinnakasv saab olema ennustamatu – nafta hind võib kasvada üle 300 dollari barrelist või isegi suuremaks. Seejuures ei ole Vene naftat võimalik Euroopa turul kiiresti millegagi asendada, selleks oleks vaja rohkem kui ühte aastat. Kusjuures oleks see Euroopa tarbijate jaoks kallis, nendest saaks peamised kannatajad," rääkis Novak.

"Euroopa poliitikud peaksid sellisel juhul ausalt oma kodanikke hoiatama selle eest, mis neid ootab – et hinnad autokütusele, elektrienergiale ja hoonete kütmisele lendavad üles. See puudutab ka teisi turge, kaasa arvatud Ameerikat," hoiatas ta.

Novaki kinnitusel teab Venemaa, kuhu oma tarned suunata, kui Euroopa riigid ja USA neist keelduvad.