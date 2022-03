Maailmapank eraldab märtsis Ukrainale 700 miljonit dollarit

Maailmapanga juht David Malpass kõneles reedel telefonitsi Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, vahendas BBC.

Kõne üleskirjutusest selgub, et maailmapanga nõukogu saab ettepaneku anda 500 miljonit dollarit laenu Ukraina majanduskriisist taastumise rahastusest (Financing of Recovery from Economic Emergency in Ukraine - FREE Ukraine).

Pank lisas, et laen suureneb kahepoolsete partnerite, nende seas Hollandi ja Rootsi antud garantiidega.

Malpass ütles Zelenskile ka, et maailmapank tegutseb selle nimel, et anda täiendavalt 200 miljonit dollarit toetust märtsi lõpuks.

Lisaks on pank loonud mitme doonorriigi sihtfondi (MDTF), et hõlbustada toetuste suunamist rahastajatelt Ukrainale.

Varem sel nädalal teatas maailmapank teatas, et toetab lähikuude jooksul Ukrainat kolme miljardi dollariga (2,7 miljardit eurot).