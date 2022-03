IMF plaanib Ukrainat toetada 1,4 miljardi dollariga

"Täna saatsime oma direktorite nõukogule ettepaneku. See on 1,4 miljardi dollari suuruse toetuse saatmine Ukrainale, et nad saaksid toime tulla šokiga, mille see sõda on põhjustanud," ütles Georgieva.

Nõukogu arutab ettepanekut eeldatavasti kolmapäeval, teatas Financial Times.

Georgieva ütles, et sõjal on energia- ja toormehindadele kaugeleulatuvad tagajärjed. "See puudutab Ukrainat, kuid loomulikult vaatame me majanduslikke tagajärgi kogu maailmas," ütles Georgieva.

Georgieva hinnangul kiirendab energiakriis üleminekut roheenergiale.