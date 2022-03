Eesti peatas ajutiselt turismiviisade väljastamise Vene kodanikele

Turismiviisade väljastamine Vene föderatsiooni kodanikele on ajutiselt peatatud, ütles välisminister Eva-Maria Liimets neljapäeval.

"Kavas on ajutiselt peatada C- ja D- viisade andmine Venemaa kodanikele. See puudutab eelkõige uusi viisasid ja seda perioodiks, kui Venemaa-poolne sõjategevus Ukrainas lõppeb," lausus Liimets.

Küsimusele, kas Vene turist ei saa enam tulla näiteks Narva spaasse, vastas Liimets, et turismiviisade väljastamine on ajutiselt peatatud.

"See puudutab viisade vastuvõtmist kõigis meie konsulaarteenistuspunktides Venemaal ja samamoodi nendes teenuspunktides, kus me ostame teenust sisse Venemaal," lausus Liimets.

Liimetsa sõnul jäävad kehtima erandid. "Viisade vastuvõtmist jätkame nendele isikutele, kellel on pere Eestis või kes soovivad viisat humanitaarkaalutlustel või kes soovivad külastada Eestis haiget sugulast või mõnel muul tervislikul põhjusel," lausus ta.