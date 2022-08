Kuleba kutsus ka G7 riike Vene turistidele piire sulgema

"Venemaa turistidel, ärimeestel ja üliõpilastel tuleks reisimine EL-i ja G7 riikidesse keelata. See on sobiv vastus Venemaa agressioonisõjale," kirjutas Kuleba neljapäeval väljaandes Politico avaldatud arvamusartiklis.

Ühendusse G7 kuuluvad Euroopa Liidu riikide Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia kõrval ka USA, Kanada, Jaapan ja Ühendkuningriik.

Ukraina välisminister esitas ka põhjenduse, miks tuleks lisaks Vene eliidi suhtes juba kehtivatele sanktsioonidele piirata ka tavaliste venelaste turismivõimalusi Läänes: "Sest valdav enamus neist toetab seda sõda, rõõmustab Ukraina tsiviilisikute mõrvamise üle, kiidab raketirünnakuid Ukraina linnadele ja eitab Venemaa sõjakuritegusid."

Kuigi juriidiline vastutus toimepandud kuritegude eest on individuaalne, eksisteerib ka ühiskondlik vastutus, mida kõik venelased peaksid Ukrainale osaks saanud õuduste eest kandma, rõhutas Kuleba.

See pole ainult Putini sõda

Tema sõnul on Vene rahva massiline toetus sõjale "sünge reaalsus, mida kõik Euroopa juhid ei näi olevat valmis mõistma". Kuleba tõi välja Saksa kantsleri Olaf Scholzi, kes tema hinnangul klammerdub jätkuvalt väitesse, et tegemist on "Putini sõjaga".

"Kuid sakslased teavad paremini kui keegi teine, et ühine vastutus on olemas ja et ühise süü tunnistamine on ainus viis minevikus tehtud vigadest üle saada," kirjutas Kuleba. "Sakslased on võtnud põlvkondade kaupa endale süü selle eest, mida nende riik Teises maailmasõjas tegi. Kuid venelased pole sellega isegi alustanud - tegelikult liiguvad nad isegi vastupidises suunas," jätkas ta.

"Võtame roosad prillid eest ja tunnistame endale Vene fašismi olemasolu. Ainult president Putini süüdistamine on ohtlik naiivsus. Venemaa ei muutu enne, kui venelaste põlvkonnad võtavad ühise vastutuse ja süü oma riigi tehtu eest," kirjutas Kuleba.

"Seetõttu on hädavajalik, et kõik EL-i ja G7 riigid lõpetaksid esimese sammuna venelastele turistiviisade väljastamise, et neid kainestada," rõhutas Ukraina välisminister. "Neilt tuleb võtta õigus ületada rahvusvahelisi piire, kuni nad õpivad neid [piire] austama," lisas ta.

Kuleba möönis, et väike vähemus venelasi on Putini ja Ukraina ründamise vastu ning neid, keda kodumaal ähvardab selle eest tagakiusamine, peavad säilitama võimaluse Läänest varjupaika taotleda. "Olen kindel, et kõik väheste ohustatud inimeste jaoks vajalikud protseduurid jäävad kehtima," märkis ta.

Samuti peaks jääma võimalikuks sisenemine humanitaarkaalutlustel, lisas minister.

"Kuid turism ja mittevajalikud reisid peavad nüüd lõppema. Sõda toetavad venelased peavad lihtsalt otsustama: kas nad tahavad Euroopa hävitada või seal puhkust nautida?" kirjutas Kuleba.

Ukraina välisminister rõhutas, et Vene kodanikud, kes toetavad Ukraina ründamist rakettide ja tankidega, toetavad ka Venemaa agressiooni Euroopa ja Lääne vastu laiemalt, milleks kasutatakse relvana energiat, et ajada üles gaasihinnad ja vallandada inflatsioon, millega saab õhutada poliitilist ebastabiilsust.

"Brandenburgi väravate või Eiffeli torni juures naeratav ja selfiet tegev Vene turist on suure tõenäosusega keegi, kes samal ajal jumaldab Putinit ja soovib, et eurooplased sel talvel külma peaksid taluma," kirjutas Kuleba.

Ta tõi näiteks Vene popstaari Filipp Kirkorovi, kes äsja külastas Venemaa propagandameedia saatel okupeeritud Krimmis sõjaväehaiglat, et toetada haavatud Vene sõdureid, misjärel suundus Las Vegasesse ja Monacosse puhkust nautima.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus Euroopa Liitu piirama Vene kodanike reisimisvõimalusi Euroopas. Seda on toetanud Eesti ja teised Balti riigid ning ka Poola ja Soome. Ühist otsust ei ole EL veel ettepaneku suhtes langetanud.