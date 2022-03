Tööandjad on kohe valmis ukrainlastele tööd pakkuma

Töötukassast öeldi "Aktuaalsele kaamerale", et neil ei ole veel teada, mis laadi tööd nad siia saabunud ukrainlastele pakkuda saab. Et enne kui nad saavad registreerida töötuks, peavad nad saama elamisloa. Aga see protsess alles algas.

Töötukassa täpsustas kirjalikult, et "saabujate profiil on suure tõenäosusega teistsugune kui seni siin lühiajaliste töötajatena töötanud ukrainlaste profiil" ja veel et "pole ka päris selge, kui paljud tööealistest saabujatest saavad tööle asuda".

Kuid abi- ja tööandjate organisatsioonid pole istunud, käed rüpes. Näiteks Eesti Pagulasabi on kogunud kokku üle 500 tööpakkumise, millest 50-le on töötaja leitud.

"Huvi aidata Ukraina inimesi, valmisolek neid palgata on enneolematult kõrge. Me teame, et praeguse seisuga on töötukassasse teada andnud üle 1100 tööandja, kes on valmis tööd pakkuma," lausus tööandjate keskliidu tegevjuht Arto Aas.

Statistikaameti andmetel on praegu Eestis kõige rohkem vabu ametikohti hulgi- ja jaekaubanduses. Ukrainlasi on nõus tööle võtma väga paljud kauplused.

"Lähema kuu aja jooksul kaubandusvaldkond suudab võtta tööle kuskil 1000 Ukraina sõjapõgenikku. Kõik suured jaeketid võtavad 100–300 inimest ja väiksemad kauplused on ka juba öelnud, et üritavad ka kedagi võtta, kas või lihtsalt aitamiseks," ütles kaupmeeste liidus tegevjuht Nele Peil.

Esimesed Ukraina sõjapõgenikud on juba tööl, lisas Peil.

"Neil on sugulased või tuttavad antud jaeketis juba tööl ja seega on nad võetud läbi rendifirmade, aga meie huvi on loomulikult palgata neid otse, niipea kui neil on paberimajandus korda tehtud," lausus Peil.

Kuna suurem osa põgenikest on naised, sobivad neile ka töökohad hotellides ja toitlustuses. Hotellidesse majutatud inimesed on saanud juba ka tööd sealsamas hotellis.

"Me heameelega võtame tööle ukrainlasi ja kohe, kui nad on valmis tööd tegema. Väga palju on tegelikult juba värvatud ja kuna nad meil ööbivad suures osas, siis on tööpakkumine tehtud eriti lihtsaks," lausus hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Killu Maidla.

Maidla ütles, et enne sõja puhkemist kalkuleeriti, et sektorisse on vaja suvehooajaks 1000 kuni 1500 inimest juurde palgata. "Loomulikult meie suvehooarg on natuke pea peale pööratud ja meil on raske prognoosida tegelikke mahtusid," lausus ta.

Kuid hotellide kõrval on ka paljud teised tööandjad nõus elamispinda pakkuma.