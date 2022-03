Eesti on saatnud Ukrainale 2000 tonni abi

"Eesti on toetanud Ukrainat kõigega, mida Ukraina on palunud ja mida me oleme suutnud pakkuda. Suur osa on olnud sõjalisel abil – relvastusel ja laskemoonal, aga vähetähtis pole ka meditsiiniline ja humanitaarabi," rääkis Saar esmaspäeval kaitseministeeriumis peetud pressikonverentsil. "Kokku on Eesti saatnud Ukrainasse üle 2000 euroaluse eri kaupa, mida on kokku ligi 2000 tonni," lisas ta.

Saar rõhutas, et kõik saadetised on nüüdseks kohale ja abivajajateni jõudnud.

Kaitseinvesteeringute juht märkis, et abi ei saada Ukrainale mitte ainult kaitseministeerium, vaid ka erinevad ettevõtted, abiorganisatsioonid ning haiglad.

Saar rääkis ka, et Eesti plaanib lähitulevikus Ukrainasse veel saata kas humanitaar või sõjalist abi – kas relvastust või laskemoona.