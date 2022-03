"AK.Nädal": aina rohkem eestlasi ulatab sõjapõgenikele abikäe

Enne Venemaa sissetungi Ukrainasse töötas Tuulikki Oberschneider produtsendina filmi- ja reklaamimaailmas. Nüüd aga hoolitseb ta koos sõpradega vabatahtlikuna Ukraina perede eest, kes sõja jalust Eestisse pakku toodi.

Oberschneider rääkis, kuidas pärast kaubikute tühjakslaadimist algasid keerukad läbirääkimised põgenikelaagrisse majutatud inimestega, kes suhtusid tundmatu kaubikuga võõrale maale tulekusse esialgu sügava umbusuga.

"Nemad ei teadnud, et mingi võimalus on pageda veel, me lihtsalt sõitsime hoovi ja hakkasime nendega otse rääkima – me läheme Eestisse, siia autosse te mahute. Kõik nutsime koos, rääkisime et kuhu minek on, mis siin ees ootab, ja see protsess kestis kolm tundi kindlasti," lausus Oberschneider.

Nüüd on Tuulikki Ukraina pere olnud Eestis kaks päeva. Pärast registreerimist Niine tänava vastuvõtukeskuses on päevad olnud täis kõikvõimalikku asjaajamist.

"Hetkel mulle tundub, et see Niine keskus ja kõik on valmis nendeks inimesteks, kellel on siin keegi, kellel on tuttavad või sugulased või mingid pered ees, aga nende peredega, kellel ei ole mitte kedagi, nendega on küll probleemne," ütles Oberschneider.

Kohe jõuavad Tallinnasse järgmised pered, kellega Tuulikki ja ta sõprade jaoks algab kogu protsess taas otsast peale.

Hektor Container Hotelli omanik Sten Tikk on üks nendest, kes pakuvad Eestisse saabujaile esmast peavarju Tallinnas, Tartus ja väiksemates linnades asuvatele pindadele.

"Me oleme kuskil 15 peret enda pindadele ära paigutanud. Praegu on vaja inimestele, kes sealt ära on tulnud, laps ühe käe otsas, pamp teise käe otsas, pakkuda võimalikult mugavat lahendust kuni nad välja mõtlevad, kuidas edasi," rääkis Tikk.

"Eks pikemas perspektiivis kindlasti tuleb mõelda lahendusi ja kuidas need tööle hakkavad. Aga ma saan aru, et riik on käe ulatanud ja inimestele pakutakse majutust erinevates vormides, meie ei ole raha küsinud," lausus Tikk.

Tikk ütles, et üks olulisemaid asju on aidata põgenikel leida siin tööd.

"Eesti riik on väike ja reageerib kiiresti. See, mis on juba pakutud, lahendus, kus ukrainlased võivad hakata tööle, see on esimene asi, mis neid abistab, kui nad šokist üle saavad," lausus ta.