Savisaar: raiemahu arutamisel tuleb kuulata kõiki osapooli

Savisaar rääkis ERR-ile, et talle on tulnud kirju mõlemalt poolt – nii neid, mis nõuavad raiemahu vähendamist kui ka neid, mis nõuavad selle suurendamist. Samuti pole valitsuses selles küsimuses üksmeelt: majandus- ja taristuminister Taavi Aas peab loodushoiust tähtsamaks energiajulgeolekut, nagu ta ütles saates "Otse uudistemajast".

"Palju puitmaterjali toodi sisse Venemaalt ja Valgevenest, aga tänases olukorras ettevõtted enam ei soovi seda teha, kuigi puit pole veel embargo all," rääkis Savisaar.

Venemaalt sisse toodud puidutarnete suurusjärk oli miljon tihumeetrit saematerjali. "Tasub arutada, kas asendada see kodumaisega või importida mujalt, sest metsarikkaid riike on ju veel," rääkis Savisaar.

"Venemaalt ja Valgevenest toodi meile saematerjali, ümarpuitu sealt pole toodud. Kui vaatame saematerjali impordi-ekspordi bilanssi, siis see on tasakaalus. Ettevõtted võiksid üksteist üles leida, vood tuleks ümber suunata," pakkus Savisaar üheks lahenduseks.

Minister lisas, et puudujääv miljon tihumeetrit on väga suur kogus, ja isegi kui tuleks hulljulge mõte, et see peaks tulema Eesti metsast, siis saekaatrid ei suudaks seda ära saagida.

Savisaar pani ette, et tuleks mõelda ka puidu alternatiividele. "Kui teeme puidust kõrge väärtusega tooteid, siis äkki on meil võimalik puit asendada jäätmeplastikuga. Meil on Eestis tublid tehaseid, kes teevad samamoodi prusse ja laudasid jäätmeplastikust. Kui teeme puidust plaate, siis saame kasutada jäätmepuitu," pakkus Savisaar eri võimalusi välja.

"Kui räägitakse, et küttepuidu haket ei jätku või ei ole materjali pelletiks, siis selleks sobib hästi ka võsa. Võsa tasuks korda teha ja välja tuua, siis saame ka küttematerjali probleemi lahendatud," lausus Savisaar.

Tema sõnul on puidusektori uus avaldus tavaline lobi, nende ettevõtjate soovid pole uued ja ootamatud. "Teatud uued probleemid on küll sõjaga tekkinud, sooviksin arutleda eri võimaluste üle ja siis otsustada, kuidas edasi tegutseda," sõnas Savisaar.

Puidusektor on teinud ka ettepaneku sel pesitsusperioodil männimetsas linnurahu ära jätta. "Praegu ma ei näe põhjust, miks riigimets peaks oma 20-aastasest traditsioonist loobuma ja sel perioodil aktiivselt raiuma hakkama. Sel ajal tehakse muid metsahooldustöid, pole nii, et metsas oleks vaikus," ütles Savisaar.

Tema sõnul on kavas reedel maha pidada ümarlaud, kus arutatakse nii raiemahtusid, pesitsusrahu erametsades ja riigimetsades ning muid aktuaalseid küsimusi. "Ma ei näe mõjuvat põhjust üleöö muutusi teha, laseme emotsioonidel vaibuda," rõhutas minister diskussioonipidamise olulisust.