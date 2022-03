Vene välisluure juht: riigi saatus otsustatakse lähipäevade jooksul

Venemaa välisluureteenistuse (SVR) juht Sergei Narõškin väitis kolmapäeval, et Venemaa jaoks on praegu käes ajalooline hetk ja riigi saatus otsustatakse lähipäevade jooksul.

"Venemaa saatus on otsustamisel, tema tulevane koht maailmas," ütles Narõškin.

Luurejuhi sõnul on riigi suveräänsus kodanike heaolu ja väärikuse tagatis. "See on meie laste tulevik," ütles Narõškin.

"Sellistes asjades pole Venemaa kunagi taganenud ega ka tagane, sest muidu lakkab ta olemast Venemaa," väitis Narõškin.

Narõškin väitis veel veebruaris, et lääneriikide süüdistused, justkui plaanib Venemaa Ukrainat rünnata, on USA välisministeeriumis välja mõeldud sõjapropaganda.