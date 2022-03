Venemaa teatas võlakirja intresside tasumisest

Maksekorraldus 117 miljoni dollari ülekandmiseks kahe dollarites nomineeritud eurovõlakirja intresside eest on täidetud, teatas Vene rahandusministeerium neljapäeval. Ta lubas turge eraldi teavitada sellest, kui makse jõuab tehingut vahendava Citibanki kontole.

Venemaa on Ukraina ründamise eest massiivsete rahvusvaheliste sanktsioonide all, muuhulgas on tugevalt piiratud ka tema ligipääs rahvusvahelisele finantsturule. Moskva oli ähvardanud tasuda kolmapäeval täis saanud võlakirjaintresside eest rublades, mille peale reitingufirmad hoiatasid, et see tähendaks Venemaa maksejõuetuks tunnistamist.

Kolmapäevaste intresside tasumine oli Venemaa jaoks esimene test, kuidas ta suudab sanktsioonide all oma rahvusvahelisi rahanduskohustusi täita.