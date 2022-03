Haridusministeerium avas sõjateemadel nõustamiseks infoliinid

Õpetajates ja koolijuhtides on seoses Ukrainaga tekkinud küsimus, kuidas ja kui palju haridusasutustes sõjast rääkida. Haridusministeerium on avanud nõustamiseks infoliinid.

Sõda Ukrainas on tekitanud koolides pärast koroonat uue ärevuslaine, nentis haridus- ja teadusministeeriumi õiguspoliitika osakonna juhataja Raina Loom. Ministeeriumist on saadetud koolidele abimaterjale, kuidas uudses olukorras käituda.

"Iga kool ja iga kooli õpetaja saab juhtumeid käsitleda selles kontekstis, kus see parasjagu aset on leidnud: meie omalt poolt jagame suuniseid, kuidas seda tuleb teha. Meil on avatud nõuandeliinid, kui õpetajad jäävad hätta, siis haridusministeeriumist nõustavad neid kaks inimest," lausus Loom.

Haridusministeerium on pidanud ka ise sekkuma probleemide lahendamisse.

"Need konkreetsed juhtumid, mis meieni on jõudnud ja mis koolides aset on leidnud, leiavad menetlemist nõnda, et me võtame koolidega ühendust – oleme ka seda juba teinud," ütles Loom.

On tulnud ka teateid, et õpetajad on tunnis rääkinud sellest, et üldpildi saamiseks tuleks kuulata kõikide sõjas osalevate poolte seisukohti. Haridusministeerium toonitas, et koolides teemat käsitledes peab lähtuma sellest, et Eesti riik mõistab hukka Putini režiimi sõjategevuse Ukrainas.

Seda seisukohta pidas ainuõigeks ka sotsiaalpedagoogist Kohtla-Järvel asuva Järve põhikooli juht Stella Onkel.

"Koolide õpetajad peaksid rääkima sellest, mis on Eesti riigi seisukoht, ja me peame kajastama tõest infot ning lähtuma Eesti riigi inforuumist," ütles Onkel.

Haridusasutustes Ukraina teema käsitlemise abimaterjalidega saavad huvilised tutvuda haridus- ja noorteameti kodulehel.