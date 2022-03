Pärnus alustas tööd põgenike vastuvõtukeskus

Kella ühe ajal päeval saabus vastuvõtukeskuse hoovi suur Lux Expressi reisibuss. Pagulasabi tellitud buss 36 põgenikuga sõitis Poola suurest põgenikekeskusest Pärnusse ligi 20 tundi.

"Ikla piiripunktist suuname kõik inimesed siia, välja arvatud inimesed, kes lähevad transiiti ehk otse Eestist edasi Soome, Norra, Taani. Meil on vaja sättimist veel, aga iga tund läheb paremaks," ütles Lääne politseiprefekt Kaido Kõplas.

Pagulaste arv on märgatavalt vähenenud. Kui eelmisel nädalal tuli üle piiri ligi 1200 põgenikku ööpäevas, siis nädalavahetusel langes see arv 800 inimesele.

Kõplas märkis, et neil, kellel pole vaja Poolast ära tuua just sugulasi, sõpru või töökaaslasi, pole ka mõtet sinna sõita, sest praegu toimub põgenike Eestisse toomine koordineeritult.

"Hetkel on 40 inimese ringis korraga pidevalt tööl, kes siis tegelevad abivajaduse menetlemisega. Lisaks on tugipersonal, kes juhendavad, kes aitavad, kes nõustavad psühholoogiliselt või meditsiiniliselt abiks on, neid on ka umbes sama palju. 70-80 inimest on järjepidevalt siin majas," ütles vastuvõtukeskuse juht Andris Avamere.

Bussijuht Aleksandri sõnul läks reis Poolast Pärnusse suhteliselt hästi. "Kõik oli väga hästi organiseeritud, söögikohad ja peatusi saime teha. Piiri peal oli kõik hästi ka. Saime dokumendid registreeritud," rääkis ta.