Renault taaskäivitas oma tootmise Moskvas

Renault otsus tööd taasalustada läheb vastuollu sadade teiste lääne ettevõtete käitumisega, mis on oma tegevuse Venemaal Ukraina ründamise tõttu peatanud või üldse Vene turult lahkunud, kirjutas ajaleht The Guardian teisipäeval.

Samas on Renault' otsusel Prantsuse valitsuse toetus, mis on ettevõtte suurim osanik, viitas leht uudisteagentuurile Reutersi allikatele.

Renault'le kuulub alates 2016. aastast kaks kolmandikku Venemaas uurimast autotootjast AvtoVAZ. See tähendab, et ettevõte, millel on Venemaal 40 000 töötajat ja suuremad tehased kui tema konkurentidel, paneb oma otsusega USA, Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu riikide valitsused, mis soovivad Venemaa majanduslikku isoleerimist, raske valiku ette, tõdeb The Guardian.

AvtoVAZ müüs eelmisel aastal 350 000 sõidukit ja teenis Renault'le maksueelset tulu 186 miljonit eurot, mis on umbes 12 protsenti Prantsuse autotootja 2021. aasta tulust.

Samaaegselt AvtoVAZ-i Moskva tehase taaskäivitamisega pani ettevõte seisma oma suured autotehased Toljattis ja Iževskis ning põhjendas seisakut elektroonikakomponentide nappusega.