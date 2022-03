Renault peatas uuesti töö oma Moskva tehases

Renault' otsusele eelnes ettevõtte suhtes kasvanud surve, milles kutsuti seda üles peatama oma tegevus Venemaal. Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba kutsus näiteks üle maailma boikoteerima Renault' autosid.

"Renault Group meenutab, et on juba rakendanud vajalikud meetmed, et tegutseda kooskõlas rahvusvaheliste sanktsioonidega," teatas ettevõte kolmapäeval tehtud avalduses. Tegemist oli kompanii esimese avaldusega 24. veebruaril alanud sõja ajal ning selles ei mainitud Ukrainat.

Varasemalt oli ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski süüdistanud Renault'd Venemaa sõja rahastamises ning öelnud, et Renault koos teiste Prantsuse ettevõtetega peab lõpetama "laste ja naiste tapmise ja vägistamise finantseerimise".

Renault' pressiesindaja Rie Yamane ütles pärast Moskva tehase taaskäivitamise otsust CNN-ile, et tootmine taastatakse vaid kolmeks päevaks. Samas ei täpsustanud ta ettevõtte otsust lähemalt.

"Renault Venemaa on kinnitanud tootmise taaskäivitamist esmaspäeval, kuid ainult kolmeks päevaks," ütles Yamane.

Renault'le kuulub alates 2016. aastast kaks kolmandikku Venemaa suurimast autotootjast AvtoVAZ. See tähendab, et ettevõte, millel on Venemaal 40 000 töötajat ja suuremad tehased kui tema konkurentidel, paneb oma otsusega USA, Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu riikide valitsused, mis soovivad Venemaa majanduslikku isoleerimist, raske valiku ette, tõdeb The Guardian.

AvtoVAZ müüs eelmisel aastal 350 000 sõidukit ja teenis Renault'le maksueelset tulu 186 miljonit eurot, mis on umbes 12 protsenti Prantsuse autotootja 2021. aasta tulust.

Samal ajal AvtoVAZ-i Moskva tehase taaskäivitamisega pani ettevõte seisma oma suured autotehased Togliattis ja Iževskis ning põhjendas seisakut elektroonikakomponentide nappusega.

Renault' suurim osanik on Prantsuse valitsus.