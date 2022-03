Riik pidas põgenike laeva majutamiseks läbirääkimisi, kuid otsust veel pole

"Hankele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas, on peetud ka läbirääkimisi, aga praeguse hetke seisuga otsust laev kasutusele võtta ei ole. See võib muutuda tänase päeva sees, järgnevate päevade jooksul," rääkis ühendstaabi sotsiaalkaitsegrupi juht Jako Salla.

"Ühendstaabi vaates on meie seisukoht, et laeva kasutuselevõtt on hea variant. See on hea turvalisuse aspektist, see annaks inimestele pikema perspektiivi ka selle osas, et majutus on tagatud ka pikemaks ajaks, peame tegema vähem ümberpaigutusi," kirjeldas Salla.

Salla sõnul on praegu põgenike majutamiseks kasutusel olevates hotellides kätte jõudmas varem tehtud broneeringud ning seal on vaja kohti vabastada. "Samuti suurtel laevadel on head avarad ühisolemise ruumid, konverentsisaalid, mida saab kasutada klassiruumidena. Saame juurde tuua terviseteenused, nõustamisteenused. See annab palju võimalusi, on turvaline ja tagab lihtsama korralduse," rääkis ta.

"Antud hetkel otsust veel ei ole, aga see võib veel tulla. Seda arutasid hommikul meie juhtrühm, kuhu kuuluvad ministeeriumite kantslerid, ja nende käes see otsus ka on," ütles Salla.

Kokku on Eesti alates 27. veebruarist võtnud vastu 22 185 Ukraina sõjapõgenikku, kellest ligikaudu 40 protsenti on lapsed.

Majutuskohtadesse on neist paigutatud kokku 6061 inimest, nendest lapsi 2217.

Põgenike saabumine on viimastel päevadel olnud langustrendis, kui varem saabus päevas ligikaudu 1500 põgenikku, siis viimastel päevadel 500-600 inimest ööpäevas.