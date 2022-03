Põgenike tööle asumiseks vajaliku dokumendi järjekord on nädalate pikkune

Eestis seaduslikult tööle asumise eelduseks oleva ajutise kaitse menetlemine läheb kiirelt, kui politsei- ja piirivalveametis (PPA) löögile saada. Järjekorrad PPA-s taotluse esitamiseks ulatuvad kohati aga nädalate pikkuseks.

Eesti Maximasse on kandideerinud paari nädala jooksul üle 120 Ukraina sõjapõgeniku, kellest vaid 12 on olnud paberid korras.

"Kahjuks paberimajanduse tõttu jääb töösuhete alustamine tihti katki. Tundub, et PPA ei suuda anda neile ajutise kaitse tõendeid nii palju kui vaja oleks ja seetõttu töösuhet nii kiiresti alustada ei saa kui ukrainlased sooviks ja kui meie sooviksime," rääkis Maxima Eesti personalijuht Lea Kimber.

Kolmapäeva seisuga on Eestisse Ukrainast jõudnud üle 22 000 põgeniku. Ajutise kaitse on neist saanud ligikaudu 5700. Eelbroneeringuid ajutise kaitse taotlemiseks on kirjas ligi 8000.

"Täna me proovime Pärnu varianti. Pärnus peaks olema võimalik saada ajutise kaitse tõendeid elavas järjekorras ja 24/7. Kui see toimib, siis me oleme valmis loomulikult sõidutama kas või oma Ukraina kandidaate Pärnusse," ütles Kimber.

Pärnus alustas nimelt sellest nädalast tööd põgenike vastuvõtukeskus.

Politsei- ja piirivalveameti esindaja kinnitusel on tehtud kõik ametist olenev, et protsess oleks võimalikult kiire – selleks on teenindused ajutise kaitse menetlemiseks avatud ka õhtusel ajal ning nädalavahetuseti.

"Ja tegelikkuses iga päev lisame uusi broneeringuvõimalusi ka lähinädalatesse. Kas või eile avasime täiendavad 3000 aega järgneva kolme nädalavahetuse peale," ütles hädaolukorra lahendamise ühendstaabi juht Egert Belitšev.

Ametiühingute keskliidu juhi Peep Petersoni sõnul peaks aga PPA oma menetluskiirust vähemalt kümnekordistama. Ilma ajutise kaitseta ei saa põgenikud ka töötukassas end töötuna arvele võtta.

"Töötutoetuse puhul ta saab töötuna arvele alles siis, kui talle on antud ajutine kaitse. See ei ole antud automaatselt kõikidele, vaid selle kohta peab PPA tegema oma otsuse iga kord eraldi ja vot see on see ummik, kuhu täna on suur enamus meie sõjapõgenikke jäänud vangi," rääkis Peterson.

Seega paistab rahaline kriis lähenevat sõjapõgenikele väga kiiresti, lisas Peterson.