Teadlased katsetavad Kohtla-Järvel vanade kaevanduskäikude täitmist

Enamik kohtadest, kus põlevkivikaevanduse käigud on rajatud maapinnale väga lähedale, asub põllul või metsas, kuid neid on ka majade lähedal.

Näiteks testkohaks valitud Kohtla-Järve spordihoone juures lahutab kaevanduskäigu lage maapinnast vaid kuus ja pool meetrit. Käiku, millel kõrgust 2,5 m plaanitakse lasta 70 kuupmeetrit segu.

Tartu Ülikooli ja Eesti Geoloogiateenistuse koostöös tehtavad uuringud lähevad maksma ligi 100 000 eurot.

"Projektil on kaks eesmärki. Üks on selle täitmisprotsessi läbikatsetamine, et leiaksime sellele segule hea retsepti, mida on võimalik veel pumbata ja mis saavutab seal käigus piisava tugevuse – need vastused me saame paari kuuga. Teine osa on tagasilaskmise tegevuse mõju jälgimine looduskeskkonnale, eelkõige põhjaveele. Seda vaatlust me jätkame pärast käigu täitmist poolteist aastat," selgitas geoloogiateenistuse vanemgeoloog Madis Osjamets.