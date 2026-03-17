Galerii: Jõhvi – Tartu maantee lähedal varises sisse kaevanduskäik

Teisipäeval kell 8.27 anti häirekeskusesse teada, et Jõhvi vallas Puru külas on põllu peal suur auk. Tegemist oli kaevanduskäigu varinguga.

"Varingukohta märkas eelmisel õhtul mootorrattur. Päästjad leidsid endisel kaevandusalal 2,5 meetrise läbimõõduga varingukoha ja piirasid ala ohutuslindiga," teatas Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht Annely Oone.

Varingukoht asub mõnikümmend meetrit Jõhvi – Tartu maanteest ida pool enne raudteeülesõidukohta. Tegu on vana kaevanduskäigu sissevarisemisega, mida on seal kandis ka varem ette tulnud.

Varinguaugu avastamisel tuleb sellest teavitada keskkonnaametit.

Sissevarisenud kaevandusauke suletakse Eestis keskkonnainvesteeringute keskuse eestvedamisel neli aastat tagasi välja töötatud tüüpprojektide põhjal.

Sel aastal on keskkonnainvesteeringute keskusel plaan sulgeda 100 auku.