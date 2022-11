Ida-Virumaal asuti põlevkivi kaevandamisega tekkinud varinguauke täitma

Virumaal on aastaid probleemiks olnud põlevkivi kaevandamise tagajärjel tekkinud maade sissevarisemised. Nüüdseks on läbi vaieldud, et maa omandivormist hoolimata peab kahjude likvideerimise kinni maksma riik ning valminud on tüüpprojektid, mille alusel alustati sel nädalal varingualade korrastamist.

Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) projektikoordinaator Kadri Haamer-Tibari sõnul selgus KIK-i toel tehtud kaardistamisel selgus, et vanade põlevkivikaevanduste aladel on Virumaal üle 80 varingu ja vajumise. Neist esimeses järjekorras likvideeritakse tulevaks kevadeks 13 kinnistul asuvad maakahjustused.

"13 kõige ohtlikumat on valitud asukoha põhjal ja selle põhjal, kui sügava varinguga on tegu. Inimestele põhjustavad ju kõige suuremaid häringuid need, mis on elamumaal hoonete läheduses või põllumaal," lausus ta.

Haamer-Tibari sõnul on vaja augud täita, sest need on ohtlikud. "Talvel sajab sinna lumi või kuhjatakse sinna mingit materjali peale, kas või metsa all jalutades võib sinna sisse kukkuda," lausus ta.

Sel nädalal alustati töid kõige keerulisemal, Jõhvi vallas Edise külas asuval objektil, kus kaevanduskäikude sissevajumise tõttu oli metsaalune täis kaevikulaadseid kraave.

"Teiste objektidega võrreldes on see kõige raskem, sest materjalimahtu on palju ja meetreid, mida täita, on palju. Sellepärast me siit ka alustasime, et testime ära, kui kerge või raske see olema saab. Maa-ala on siin hektar ja veidi rohkem ning täitematerjali on siia planeeritud umbes 900 tonni," rääkis Aspen Grupi töödejuhataja Meelis Rätsep.

Selleks, et iga augu kinnipanemiseks poleks vaja teha eraldi projekti, töötati keskkonnaministeeriumi tellimusel välja neli tüüpprojekti, mille alusel erinevaid kaevandusvaringuid likvideeritakse.

"Kui maaomanik märkab oma kinnistul varingut, siis tuleb sellest teada anda keskkonnaametile ja koos saame välja selgitada, kes ja millisel ajal selle varingu korrastab," ütles Haamer-Tibar.

"Ma väga loodan, et see saab korda ja et sellest on piirkonnale kasu. Juttude järgi tean, et neid varinguid on siin väga palju. Loodame, et jätkub mahtu ja aega nendega järk-järgult tegelda," ütles Rätsep.

Põlevkivi kaevandamise tagajärjel kannatada saanud 11 Ida-Virumaal ja kahe Lääne-Virumaal asuva kinnistu kordategemine läheb riigile maksma üle 60 000 euro.