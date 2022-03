Berliin kuulutas välja 16 miljardi euro suuruse energiapaketi

Saksamaa kulutab energiakriisi tõttu 16 miljardit eurot, et toetada tarbijaid ja ettevõtjaid. Berliin suurendab kivisöe tarbimist ja langetab kolmeks kuuks kütuseaktsiisi.

Saksamaa rahandusminister Christian Lindner ütles neljapäeval, et paketi eesmärk on aidata inimestel ja ettevõtetel tulla toime järsu hinnatõusuga, vahendas Financial Times.

"Koalitsioon leiab, et me peame end lühiajaliselt kaitsma nende tohutute hinnatõusude eest," ütles Lindner.

Saksamaa sotsiaaldemokraatide (SPD) liider Lars Klinbeili sõnul on uus pakett umbes sama suur, kui neli nädalat tagasi vastu võetud 16 miljardi euro suurune abipakett.

Uued meetmed hõlmavad ühekordset 300-eurost maksusoodustust eraisikutele ja lisasoodustusi vähekindlustatud peredele. Kolmeks kuuks langetatakse ka kütuseaktsiisi.

Saksamaa valitsus plaanib vähendada riigis ka gaasi tarbimist. 55 protsenti Saksamaa gaasist pärineb Venemaalt. Seetõttu suurendatakse söekasutamist.

Uued meetmed peab heaks kiitma veel Saksamaa parlament.