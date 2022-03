Halinga farmi laudal muudeti Venemaa sissetungi tõttu nime

Osaühingu Halinga Piimajõe farmis on 1800 lüpsilehma ja niisama palju noorloomi. Suured laudad maailma suurlinnade järgi nimetada oli omal ajal hea idee, sest on ju tore öelda, et töötan parajasti ühes või teises linnas. Aga see on esimene kord, kui laudalt võetakse üks silt maha ja asendatakse teisega.

Farmis töötavatele ukrainlastele oli Moskva sildi nägemine vastumeelne ja nii see sildivahetus täna hommikul ette võetigi.

"Eks igasugune sõda on ka võitlus ju sümbolitega. Täna, kus ka meie kollektiivis on inimesed Ukrainast – käia iga päev tööl, kus su silmade all on agressorriigi pealinn, see asi pidi muutuma," lausus OÜ Halinga juhataja Raul Peetson.

Peetson ütles, et Ukrainat tuleb toetada igal võimalusel ja see on üks nendest. Aga Hiinast tuleb Venemaa valla päästetud sõjaga seoses samuti vastandlikke signaale.

"Eks me jälgime poliitilist olukorda - jälgime Pekingit, kas saadetised liiguvad Venemaa poole. Ja jälgime ka Pariisi ja Berliini. Kui Macron ja Scholz väga kaua seal telefonitoru otsas istuvad ja Putinile helistavad, siis need sildid lendavad sealt. ja kindlasti on Ukrainas kangelaslinnu, mis väärivad esiletõstmist ja need sildid saavad siis vahetatud," rääkis Peetson.