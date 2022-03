Mariupoli draamateatris hukkus 300 inimest

Venemaa õhurünnakus Mariupoli draamateatrile sai 16. märtsil surma ligi 300 inimest, vahendas The Guardian linnavalitsuse esindaja sõnu.

Reede hommikul tehtud avalduses ütles linnavalitsuse pressiesindaja, et saab jagada tragöödias hukkunute uut arvu.

"Kahjuks alustame tänast päeva halbade uudistega. Pealtnägijate hinnangul on Vene lennukite pommitamise tõttu Mariupoli draamateatris hukkunud ligi 300 inimest. Kuni viimase hetkeni ei tahtnud me seda õudust uskuda. Kuni viimase hetkeni lootsime, et kõigil inimestel õnnestus hoonest eluga põgeneda. Kuid terroriakti ajal hoones viibinud inimeste sõnad räägivad paraku muud," öeldi pressiesindaja avalduses.

Kui palju olid hukkunutest lapsed, ei ole veel teada.

"Me võime küll oma hooned restaureerida ja nad ka uuesti üles ehitada, aga sõpru, naabreid, sugulasi ja lähedasi ei saa me mitte kunagi enam tagasi. Õnnistatud mälestus kõigile neile süütutele ohvritele, kes on hukkunud hullumeelses sõjas, mille algatas agressor- ja terroririik Venemaa," lisati avalduses.

Arvatakse, et Venemaa pommirünnaku ajal varjus teatrimajas umbes 1300 inimest, kellest vaid 150-l õnnetus kohe pärast rünnakut rusude vahelt välja saada. Suurem osa teatrimajas olnud inimestest oli varjunud lava alla ja neil oli raske välja saada.

Vene väed ründasid hoonet vaatamata sellele, et hoone ees ja taga olevale kahele platsile oli kirjutatud valge värviga suurelt kiri "lapsed". Hoones olidki valdavalt varjul naised ja lapsed. Inimestele meditsiinilise abi andmist ja rusude alt välja aitamist takistas ka asjaolu, et kohapeal napib kiirabibrigaade ning samuti jätkati piirkonna pommitamist.