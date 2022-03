Eesti linnurikkaimaks linnaks osutus Haapsalu

Valker ütles, et alates 2002. aastast peetud linnade linnuvaatluspäeval on liikide hulk olnud läbi aastate väga erinev.

"Kõik see sõltub sellest, kui varane kevad on olnud. Mõnel aastal on liike saadud kirja kõigest 50 ja mõnel aastal ligi 90, nii et varieeruvus on hästi suur," lausus ta.

Kuna mitme linna territoorium kasvas 2017. aasta haldusreformi tõttu meeletult, järgitakse linnade linnuvaatluspäeval linnade varasemaid piire.

"Eesmärk on linnuvaatlus linnakeskkonnas ja suhteliselt väikesel alal, muidu see läheks suureks autodega ringisõitmiseks. See ei ole selle ürituse eesmärk kunagi olnud," ütles Valker.

Linnuvaatlusel käib liikide tuvastamine kahel erineval moel ehk kas linde vaadeldes või siis nende häälitsusi kuuldes.

"Piiratud nähtavusega kohtades, nagu metsad ja pargid, seal on häältel väga suur roll. Mere ääres me näeme linde rohkem kui kuuleme," märkis Valker.

Valkeri sõnul on linnade linnuvaatluspäeva üheks eesmärgiks teadvustada inimestele, kui liigirohke võib olla ka linnakeskkond.