Läti kaalub LNG-terminali ehitamist

Praegu on Baltikumis üks LNG-terminal, see asub Leedus. Balti riigid otsivad nüüd aga alternatiive Venemaa maagaasile.

"Kui tahame gaasi kasutamist keskpikas perspektiivis jätkata, siis vajame Balti regiooni veel üht vedelgaasi terminali," ütles 17. märtsil Läti peaminister Krisjanis Karinš.

Majandusministeeriumi teatel tunneb LNG-terminali ehitamise vastu huvi vähemalt neli potentsiaalset investorit.

"Lätis on ettevõtteid, kes sellist võimalust kaaluvad. Läheme ka Ameerikasse, et uurida võimalust terminali rajamiseks. Oleks oluline, et piirkonnas oleks selline terminal," ütles majandusminister Janis Vitenbergs.

Läti on varem kaalunud LNG-terminali ehitamist Skultesse. Eelmisel nädalal tutvus majandusministeerium ka SIA Kundzinsalas Dienvidu projektiga. Kundzinsala on Riia äärelinn. Sinna oleks keeruline rajada terminali, mis suudaks gaasiga varustada kogu Baltikumi piirkonda. Siiski suudaks see terminal varustada gaasiga Riia linna, teatas LSM.

LNG-terminal asub ka Poolas, kuid sellest ei piisa isegi Poola gaasiga varustamiseks. Investorid tunnevad samuti huvi, et LNG-terminal ehitada Soome.