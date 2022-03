Sõidujagajale läheb pangast võetud autoliising rohkem maksma

Kuna sõidujagamisteenused, nagu Uber ja Bolt, on muutunud teenimisvõimalusena üha populaarsemaks, on Eesti pangad lisanud liisinguleppe tingimustesse, et liisinguvõtja võib takso- või muud tasulist sõitjateveo teenust osutada ainult pangaga eelneva kokkuleppe sõlmimisel.

Üheks selliseks pangaks on SEB. "Üldpõhimõte on, et erakliendi liisitud sõiduk on mõeldud kliendi isiklikuks kasutamiseks. SEB aktsepteerib teatud juhtudel ka võimalust liisitud autoga sõidujagamise või takso teenuse osutamist, kuid kuna sellisel juhul on sõiduki kasutamine intensiivsem ja väärtuse langus suurem, siis on ka finantseerimistingimused konservatiivsemad," ütles SEB Liisingu juht Rein Karofeld ERR-ile.

Tema sõnul tuleb siis auto lisaks kindlustada kindlustuspoliisiga, mis katab kõik sõidujagamise riskid. "Kliendil peavad olema sõidujagamiseks või takso teenusega sarnase teenuse pakkumiseks olemas kõik vajalikud ametlikud load. Kui klient soovib alustada liisitud autoga sõidujagamise teenuse osutamist, siis palume tal selleks esitada SEB-le vastav taotlus. Vaatame kõik sellesisulised taotlused üle ning langetame otsuse kõiki võimalusi arvesse võttes," sõnas Karofeld.

LHV pank on kehtestanud SEB-le sarnased reeglid: sõidujagamisteenuse osutamine pole liisingu võtmisel välistatud, küll aga tuleb see eelnevalt liisinguandjaga kooskõlastada. "Sellisel juhul saame liisingu tingimuste pakkumisel võtta arvesse võimalikku sõiduki intensiivsemat kasutamist," ütles kommunikatsioonijuht Priit Rum.

Ka Luminor ei luba liisinguvõtjal kasutada liisitud autot taksoveoteenuse osutamiseks. Erinevalt SEB-st või LHV-st ei paku Luminor liisinguvõtjale ka võimalust pangaga tingimusi läbi rääkida.

Samas Eesti suurimaid panku Swedbank ei näe sõidujagamisteenuse osutamises suuremat riski kui liisinguauto tavakasutuses. Swedbanki erakliendi liisingutoodete valdkonnajuhi Karin Saare sõnul pole Swedbanki sõiduautode liisingulepingutes sellist punkti, mis piiraks vara kasutamist näiteks taksoteenuse osutamiseks, samuti pole pangal plaani sellist klauslit lepingusse ka lisada.