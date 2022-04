Yandexi Eestist lahkumine taksosõidu hinda ei tõstnud

Eesti taksoturul on tänavu kevadel toimunud mitmed muudatused. Alates möödunud nädalast ei sõida Eestis enam sanktsiooni kehtestamise tõttu Yandex NV taksod ning märtsis teatas Urmas Sõõrumaale kuuluv Move Group, et ostab taksoplatvormi TaxiGo ja viib selle koos Tulika taksoga Foruse kaubamärgi alla.

Forus grupi juhatuse liige Mait Mäesalu ütles ERR-ile, et Tulika taksod sõidavad jätkuvalt sama hinnaga nagu siis, kui Yandex veel Eestis tegutses. Tema sõnul hoidis Yandex alal turu kõige odavamat otsa.

"Ta oli kõige suurem tegija, kes peale maksis," lausus Mäesalu.

Ta lisas, et päris mõjuta Yandexi lahkumine siiski pole – uute juhtide leidmise muutis see lihtsamaks.

Ka Bolti pressiesindaja Kristiin Jets kinnitas, et nad ei ole konkurentsi vähenemisest hoolimata hindu tõstnud.

"Bolti sõiduteenuse hind on püsinud samal tasemel," sõnas Jets.

Bolt tegutseb Eestis 11 linnas ning eri linnades on neil erinevad tariifid, sõltuvalt kohalikust ärikeskkonnast, sõidu keskmisest vahemaast ja kütuse hinnast. Oluline faktor on Jetsi sõnul ka nõudlus, sest kui see ületab pakkumise, rakendub sõitudele hinnakordaja, mis suunab juhid suurema nõudlusega aladesse.

"Alates märtsikuust saavad juhid ka ise oma sõiduhinda määrata, mis annab neile rohkem paindlikkust hindasid kohendada vastavalt turu muutustele. Näiteks kütusehindade tõusu valguses on juhtidel oluliselt suurem otsustusõigus, et seada enda jaoks sobiv konkurentsivõimeline sõiduhind. Kui juht ise sõidu hinda määrata ei soovi, on tal endiselt võimalus kasutada Bolti dünaamilist hinnakujundust," selgitas Jets.

Yandexi turuosa hinnati 20 protsendi kanti

Ametlikku statistikat taksofirmade turuosade kohta majandusministeeriumil ei ole, sest taksojuhtidele antavad sõiduload ei ole seotud kindla platvormiga ning juht võib teenuse kasutamiseks pakkuda mitut eri platvormi.

Ministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Taavi Audo ütles, et hinnanguliselt oli Yandexi tegutsemise ajal nende osakaal Eesti turul 20 protsenti ja sama suur oli see ka klassikalistel taksodel. Bolti turuosaks hindab majandusministeerium 40 protsenti, TaxiGol 15 ja Uberil viis protsenti.

"Tegemist on hinnanguliste osakaaludega, mis tuginevad vestlustele turuosalistega. Peamiselt puudutavad need Tallinna," lausus Audo, kelle sõnul oli Yandexi tegevus mujal Eestis marginaalne.

Yandexi tegevuse keelustamise ajend oli Venemaa hiljutine otsus, et ettevõte kohustub kogutavaid isikuandmeid kohalikule eriteenistusele edastama.