Keskerakond uurib võimalusi laenu võtmiseks

"Palun selgitust ja kirjalikku vastust, mil moel vastavalt erakonnaseadusele saab Keskerakond finantsasutusest laenu küsida ning kui suures ulatuses," seisis Hanimäe saadetud kirjas.

Hanimägi tõi ERJK-le saadetud kirjas välja, et küsimus on tingitud erakonnaseaduses olevast punktist, mille järgi laenulepingutest tulenevate kohustuste summa ülempiir on 25 protsenti erakondadele riigieelarvest eraldatavast summast. Erakondade rahastamise järelevalve

komisjon avaldab summa oma veebilehel.

"Kuidas komisjon antud punkti tõlgendab ning mis on sel juhul Keskerakonna laenulimiit 2022 aasta märtsis," küsis Hanimägi.

Kaks nädalat tagasi pöördus Keskerakond rahalise abi saamiseks ka oma liikmete poole, suurimat panust ootab erakond ministritelt ja riigikogu liikmetelt.

Keskerakond peab tagastama reklaamiagentuurile Midfield keelatud annetuse summas ligi 850 000 eurot. Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi ütles 16. märtsil ERR-ile, et erakond on sisemiste kärbete ja erakonnaliikmete annetustega suutnud sellest kokku koguda veidi üle poole miljoni euro. Mis tähendab, et puudu on veel ligi 350 000 eurot.